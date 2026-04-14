Senior Lönespecialist med systeminriktning, Göteborg
Söker du nya utmaningar inom lön? Vi söker nu en Senior Lönespecialist som vill kombinera operativ leverans med systemförvaltning, utveckling och kunskapsdelning. Här får du chansen att kliva in i en betydelsefull nyckelroll och verkligen göra skillnad i löneprocessen, dela med dig av din expertis inom lön och system samt aktivt bidra till vår spännande förändringsresa!Du & vi & jobbetVi befinner oss mitt i en digital transformation och utveckling av våra HR-processer. En central del av detta är vår satsning på vårt HR Shared Service Center i Göteborg som spelar en viktig roll i att förenkla och kvalitetssäkra vår löne- och personaladministration.
Hos oss blir du en del av en välfungerande löneenhet och du får en möjlighet att påverka och forma framtidens lönehantering hos en av Sveriges största arbetsgivare. Du arbetar både nära verksamheten och tillsammans med system- och processansvariga för att säkerställa kvalitet, efterlevnad och kontinuerlig förbättring i lönehanteringen.
Vad du kommer att göraSom senior lönespecialist med systeminriktning tillhör du ett av tre team som tillsammans ansvarar för att leverera en högkvalitativ löneservice till alla våra anställda. Tillsammans med teamet säkerställer du att rätt lön utbetalas i rätt tid, utvecklar, effektiviserar och förbättrar arbetssätt samt arbetar med systemfrågor. Tjänsten innebär också att identifiera förbättringsområden, driva utveckling av system och processer, samt fungera som expert och stöd i kvalificerade systemfrågor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bidra till kravställning, testning, problemlösning och konfiguration av systemlösningar.
Kvalitets- och utvecklingsansvar för vissa systemfrågor, samt säkerställande av regelefterlevnad.
Säkerställa att systemuppdateringar genomförs utan påverkan på närliggande system och att data, behörigheter och rapporter håller hög kvalitet.
Supporthantering - hantera kvalificerade systemrelaterade supportfrågor och bidra till en kvalitetssäkrad process.
Utöver dina systemrelaterade arbetsuppgifter kommer du även arbeta med:
Lönekörning och kvalitetssäkring - säkerställa korrekta utbetalningar och tillhörande kontroller.
Lönecontrolling - arbeta med ekonomiska gränssnitt.
Rapportering - ansvara för AGI till Skatteverket, SCB-statistik och andra myndighetskrav.
Vad du tar med dig
Relevant akademisk eller yrkesinriktad utbildning inom lön.
Systemkompetens där erfarenhet av Visma HR-plus är mycket meriterande.
Ett starkt intresse för digitalisering och nya arbetssätt och kan ha en bakgrund som systemspecialist/systemförvaltare inom lönesystem.
Djup kunskap och gedigen erfarenhet av lönearbetets samtliga delar inklusive kollektivavtal och legal rapportering.
Kunskap om GDPR, skatte- och förmånsregler samt arbetsrättsliga regelverk.
Relevant akademisk eller yrkesinriktad löneutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Förståelse för helheten - du är van att navigera mellan lön, HR och ekonomi, med god koll på skatte- och förmånsregler.
Kommunikativ och pedagogisk - du har erfarenhet av och intresse för att utbilda andra, och trivs med att dela med dig av din kunskap.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vem du är
Strukturerad, noggrann, initiativtagande och drivs av att leverera service.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra i en varierande och föränderlig vardag.
Du kommunicerar och samarbetar väl med andra.
God analytisk förmåga.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varför vi finnsPostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald.
Välkommen med din ansökan Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande så ansök så snart som möjligt. Om du undrar något över tjänsten, maila susanna.aronson@postnord.com
. Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord Group AB
(org.nr 556128-6559)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
