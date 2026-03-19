Senior lönekonsult med ansvar för lönefunktionen
Om jobbet
Vi på H1 Ekonomi fortsätter att växa och tar nu nästa steg i vår satsning på lön och personal. Nu söker vi dig som vill ta ett helhetsansvar för lönefunktionen och vara med och bygga upp området framåt.
Det här är en roll för dig som vill mer än att bara hantera löner. Du får möjlighet att påverka hur vi jobbar, utveckla strukturer och vara en viktig del i vår fortsatta utveckling som byrå.
Om rollen
Som Senior lönekonsult med ansvar för lönefunktionen får du ett tydligt helhetsansvar för löneområdet. Du driver och utvecklar hur vi arbetar med lön - både internt och mot våra kunder.
Du kommer bland annat:
Arbeta med lönehantering för våra kunder, från start till mål
Säkerställa att allt håller hög kvalitet och fungerar smidigt
Vara ett bollplank till kunder i löne- och arbetsgivarfrågor
Vara med och utveckla och strukturera vår lönefunktion
Stötta kollegor i lönerelaterade frågor
Det här är en roll för dig som vill ta ansvar och vara med och påverka - inte bara göra jobbet, utan också forma hur det görs.
Vem är du?
Vi tror att du:
Har några års erfarenhet av lönearbete
Är trygg i hela löneprocessen och kan jobba självständigt
Gillar kontakt med kunder och att vara rådgivande
Vill ta ansvar och utvecklas i din roll
Är strukturerad och noggrann
Extra plus om du har jobbat på redovisnings- eller revisionsbyrå samt om du är auktoriserad lönekonsult.
Hos oss på H1 Ekonomi
Hos oss blir du en del av en växande byrå där vi bryr oss om både våra kunder och varandra. Vi vill ha en arbetsplats där det är kul att jobba - och där livet utanför jobbet också får plats.
Vi erbjuder bland annat:
Flexibla arbetstider
Möjlighet att jobba delvis på distans
5 000 kr i friskvårdsbidrag
1 timmes friskvård på arbetstid varje vecka
Tjänstepension
Här får du vara med och påverka på riktigt - både din egen roll och hur vi bygger bolaget framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H1 Ekonomi AB
(org.nr 556752-6719)
Garnisonsvägen 3 (visa karta
)
681 55 KRISTINEHAMN Jobbnummer
9807940