Senior löneadministratör till växande koncernbolag
2025-09-11
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
, Stockholm
, Torsby
Vi är specialister inom fastighetsförvaltning.
PHM Group är en koncern som består av bolag med stark lokal förankring med lång erfarenhet av fastighetsförvaltning. PHM Sweden är en del av koncernen PHM Group med verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Schweiz!
Om rollen
Vi söker en erfaren löneadministratör till vårt team i Solna som kan hjälpa oss att fortsätta bygga upp en intern lönebyrå för det svenska moderbolaget inom den internationella koncernen PHM Group. Genom löpande företagsförvärv är vi ett bolag i stark tillväxt och vår strategi är att varsamt centralisera de förvärvade bolagens backoffice-funktioner, där lönehantering är en viktig del.
Vid sidan av att integrera lokala bolag i vår centrala lönebyråmodell kommer du att hantera allt från tidrapporteringssystem och löneberedning till arbetsgivardeklarationer och redovisning samt avstämningar av lönerelaterade konton. Vi utför även arbetsgivarintyg, rapporteringar till myndigheter samt statistikrapportering. Vidare kommer du att besvara lönerelaterade frågor som uppstår internt från medarbetare men även från kunder på våra olika bolag.
Vi söker en engagerad och positiv medarbetare med erfarenhet inom lönehantering som är van att arbeta med alla delar i löneprocessen, som inte är främmande för nya system eller rutiner och som tycker om att arbeta med förändring och nyutveckling. Du är van att arbeta med både tjänstemanna- och arbetarlöner och med olika kollektivavtal.
Du är ansvarstagande, noggrann och håller uppsatta deadlines. Du förväntas besvara frågor som uppkommer internt och från anställda på ett pedagogiskt och trevligt sätt. Kvalifikationer
• Minst 8 års erfarenhet av löneberedning och hantering
• God kunskap om tillämpliga lagar och regler inom löneområdet
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• God kommunikationsförmåga
• Förmåga att hantera konfidentiell information
• God systemvana
• Erfarenhet av redovisning
Meriterande
• Erfarenhet av Flex HRMOm tjänsten
• Heltidstjänst (40t/v, mån-fre)
• Tillsvidareanställning med provanställning 6 månader
• Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Om du är en lösningsorienterad och självgående individ med passion för löneadministration samt tror att du har färdigheter och erfarenheter för att lyckas i denna roll, uppmanar vi dig att ansöka. Intervjuer görs löpande så skicka in din ansökan idag! Ersättning
