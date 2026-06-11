Senior Linux Plattformsutvecklare, Konsultuppdrag
Intensogruppen AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-11
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Senior Linux Plattformsutvecklare / Platform Developer, Konsultuppdrag – Stockholm, Göteborg, Linköping, Karlskoga eller Lund
Hos oss erbjuder vi dig som konsult möjligheten att arbeta i intressanta uppdrag där din tekniska kompetens gör verklig skillnad. Vi samarbetar professionellt, tydligt och pålitligt – med glädje, energi och transparens bygger vi långsiktiga relationer tillsammans.
Vår kund utvecklar avancerade inbyggda elektronik- och mjukvarulösningar i teknikens framkant. Nu söker vi dig som trivs i rollen som konsult och har erfarenhet av mjukvaruutveckling nära hårdvaran i komplexa system.
I rollen som Senior Linux Plattformsutvecklare kommer du att arbeta brett med utveckling, integration och vidareutveckling av plattformar och systemmiljöer i en tekniskt avancerad produktnära verksamhet.
I detta åtagande ingår:
Utveckla och vidareutveckla Linux-baserade plattformar för komplexa inbyggda system
Arbeta med integration mellan mjukvara, hårdvara, nätverk och infrastruktur
Bidra till automation av bygg-, test- och releaseflöden inom DevOps och CI/CD
Arbeta med containerbaserade miljöer och moderna verktyg för deployment och drift
Samarbeta nära utvecklingsteam, arkitekter och andra teknikfunktioner i en föränderlig miljöPubliceringsdatum2026-06-11Bakgrund
Vi söker dig som är senior, tekniskt bred och van att arbeta nära produkten. Du har sannolikt erfarenhet inom flera av följande områden:
Linux OS och systemnära utveckling
Nätverk, routing och brandväggar
Infrastrukturautomation och scripting, exempelvis i Python och Bash DevOps, CI/CD och verktyg för automatisering
Docker, Kubernetes och Ansible
Säkerhetskritisk mjukvara och robusta systemmiljöer
God förståelse för datorarkitektur och komplexa tekniska plattformar
Det är meriterande om du även har erfarenhet av utveckling i exempelvis Golang, C# eller C++.
Som person är du kommunikativ, samarbetsorienterad och trivs i miljöer med högt tempo, teknisk komplexitet och förändring.
Mer om uppdraget
Du kommer att bli uthyrd till kunden genom Intensogruppen. Uppdraget går även bra att söka för dig med eget företag.
Vänligen ansök snarast! Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta Mattias Lyckberg, 0733-336080, på Intenso Interim Management.
Välkommen med din ansökan!
Om Intenso Interim Management
Intenso Interim Management tillhandahåller interimschefer för alla branscher och erfarna konsulter inom försäljning, teknik och IT. Intenso Interim Management ingår i Intensogruppen, som är en rikstäckande helhetsleverantör av rekryteringstjänster. I Intensogruppen ingår även Säljpoolen och Intenso Teknikrekrytering som nischade rekryteringsbolag.
Våra kunder finns inom den svenska industrin och vi samarbetar nära med flera etablerade konsultbolag för att skapa tillgång till de mest relevanta och intressanta uppdragen. Genom Intensogruppen kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter bortom konsultrollen, för dig som vill gå vidare till en anställning hos någon av våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Intenso Interim Management Jobbnummer
9959137