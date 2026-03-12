Senior legitimerad psykolog inom ledarskapsutveckling
2026-03-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en legitimerad psykolog för ett uppdrag med fokus på ledarskapsutveckling inom offentlig sektor, främst i kommunal verksamhet. Rollen innebär att ge kvalificerat stöd till chefer i olika utvecklingsprocesser och bidra med ett professionellt psykologiskt perspektiv i ledarskapsfrågor.
ArbetsuppgifterStödja chefer i utvecklingsprocesser kopplade till ledarskap och chefskap.
Genomföra kvalificerade samtal med fokus på utveckling, reflektion och hållbart ledarskap.
Bidra med expertis kring arbete med ledare, chefer och ledningsgrupper.
Anpassa stödet utifrån behov inom offentlig och kommunal verksamhet.
KravLegitimerad psykolog.
Minst 7 års erfarenhet av offentlig sektor.
Minst 7 års erfarenhet av chefsutveckling.
MeriterandeErfarenhet av kommunal verksamhet.
Coachande förhållningssätt.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
