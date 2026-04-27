Senior Legal Advisor wanted for International Assignment!
Sway Sourcing Sweden AB / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2026-04-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Borås
eller i hela Sverige
We are currently looking for a Senior Legal Advisor for an exciting on-site consulting assignment in Gothenburg. This is a full-time role where you will play a key part in supporting business-critical legal work within a dynamic and international environment.
Location: Gothenburg, Sweden. Assignment period: May 11, 2026 - March 12, 2027. On-site presence required (0% remote).
About the role You will provide broad legal support with a strong focus on commercial law and corporate governance. The role involves close collaboration with cross-functional teams such as engineering, technology, and procurement.
Key responsibilities * Draft, review and negotiate commercial, R&D, supplier and service agreements. * Provide legal support to engineering, technology and procurement teams. * Advise on automotive and technology-related legal matters, including IP, testing, development and compliance. * Support purchasing and RFQ processes from a legal perspective. * Manage and coordinate external legal counsel when required. * Support corporate governance, internal policies and compliance activities.
Requirements * Full-time availability. * Ability to start immediately. * Law degree. * Several years of relevant legal experience from in-house and/or law firm. * Experience from automotive, technology or engineering sector. * Strong background in commercial contract law. * Ability to work independently and manage priorities under time pressure. * Experience from international and cross-border environments. * Fluent in English.
Personal qualities * Business-oriented legal mindset. * Strong analytical and problem-solving ability. * High level of integrity and professionalism. * Excellent communication skills. * Stakeholder-oriented and collaborative approach. * Ability to take ownership and work independently. * Adaptable and resilient mindset. * International perspective and cultural awareness.
We are looking for someone who thrives in a fast-paced environment and enjoys working close to the business. This is a great opportunity to contribute to complex and impactful projects.
Application Please submit your CV in English.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7643870-1969344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9878624