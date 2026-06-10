Senior ledarskapsutvecklare
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Lund Visa alla organisationsutvecklarjobb i Lund
2026-06-10
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet där cheferna befinner sig i ett kontinuerligt förändrings- och utvecklingsläge. Fokus i rollen är att ge en grupp om 15 chefer inspiration, kunskap och konkreta insikter om vilka nyckelförmågor som gör störst skillnad i modernt ledarskap och hur de kan tränas i praktiken.
Uppdraget kretsar kring hållbart ledarskap i förändring, tydlig styrning mot mål och förmågan att sluta lägga tid på sådant som inte skapar värde. Du får en tydlig möjlighet att påverka genom ett upplägg som kombinerar reflektion, energi och praktiskt användbara perspektiv för chefernas vardag. Det här är en roll för dig som vill göra skillnad snabbt i ett sammanhang där rätt ledarskapsinsats får direkt effekt.
ArbetsuppgifterDu planerar och genomför en riktad utvecklingsinsats för en chefsgrupp med fokus på ledarskap i förändring.
Du omsätter kunskap inom ledarskap till inspiration, insikter och konkreta arbetssätt som är relevanta i chefernas vardag.
Du hjälper gruppen att träna hållbart ledarskap och stärka förmågan att styra mot mål.
Du faciliterar dialog och reflektion kring hur verksamheten kan prioritera bättre och sluta göra sådant som inte skapar värde.
Du säkerställer att eventuellt material som tas fram inom uppdraget följer krav på tillgänglighet enligt DOS-lagen.
KravDu har gedigen erfarenhet av ledningsgruppsutveckling.
Du har högskoleutbildning inom beteendevetenskap.
Du kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift.
Om du tar fram dokument i uppdraget behöver de vara tillgänglighetsanpassade enligt DOS-lagen.
MeriterandeDu har egen chefserfarenhet, gärna från både privat och offentlig sektor.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7885764-2046105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
)
222 21 LUND Jobbnummer
9957305