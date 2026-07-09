Senior lastbilstekniker till Viby Lastvagnar
Svensk Autorekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Gotland Visa alla maskinreparatörsjobb i Gotland
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Har du gedigen erfarenhet som lastbilstekniker? Kanske är det också dags för ett miljöombyte, en plats där du kan kombinera ett kvalificerat arbete med en hög livskvalitet och närhet till naturen?
Nu har du möjlighet att bli en del av Visby Lastvagnar på Gotland. Här får du arbeta med Volvos lastbilar i en modern och välutrustad verkstad. För dig som flyttar till ön finns möjlighet till tjänstebostad, vilket gör steget till Gotland enklare.
Som senior lastbilstekniker blir du en av verkstadens erfarna tekniker med ett tydligt fokus på avancerad felsökning och diagnostik. Du ansvarar för att identifiera och lösa komplexa tekniska fel och fungerar som ett viktigt stöd för både kollegor och verkstaden när mer avancerade ärenden uppstår.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där kunskapsutbyte och samarbete är en naturlig del av vardagen.
Din Profil
Vi tror att du har flera års erfarenhet som lastbilstekniker och känner dig trygg i att självständigt arbeta med avancerad felsökning, diagnostik, service och reparationer. Har du erfarenhet av Volvo Lastvagnar är det är mycket meriterande.
Du är en person som trivs med att ta ansvar och delar gärna med dig av din kunskap till kollegor. Du arbetar strukturerat och noggrant, har ett högt kvalitetstänk och uppskattar att samarbeta i ett team där man hjälper varandra att lyckas.Om företaget
Visby Lastvagnar är auktoriserad återförsäljare och servicepartner för Volvo Lastvagnar. Företaget har cirka 20 medarbetare, varav 12 mekaniker, som arbetar i en modern och välutrustad verkstad på Visborgsområdet i Visby.
Verksamheten arbetar enligt en one-stop-princip, vilket innebär att kunderna erbjuds ett komplett utbud av service och reparationer för lastbilar, påbyggnationer och efterfordon. Tillsammans med Euromaster erbjuder Visby Lastvagnar även däckservice.
Företaget har ett starkt fokus på sina medarbetare och arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats där kompetensutveckling, trivsel och långsiktighet står i centrum.
Visby Lastvagnar erbjuder:
• En modern och välutrustad verkstad.
• Löpande utbildningar och utvecklingsmöjligheter inom Volvokoncernen.
• Ett engagerat team med hög kompetens och stark gemenskap.
• En arbetsgivare som värdesätter sina medarbetare och investerar i deras utveckling.
• För kandidater som är intresserade av att flytta till Visby finns möjlighet till en smidig start. Visby Lastvagnar kan erbjuda en centralt belägen lägenhet om 3–4 rum och kök, vilket underlättar etableringen på Gotland.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar Visby Lastvagnar med Autorekrytering och AutoAds. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Visby Lastvagnar.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Alida Antonsson, alida.antonsson@autorekrytering.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Drottninggatan 33 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Visby Lastvagnar Kontakt
Alida Antonsson alida.antonsson@autorekrytering.se 0706646581 Jobbnummer
9997682