Senior Laravel-utvecklare till konfidentiell
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2026-06-26
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Vi söker en senior Laravel-utvecklare till ett långsiktigt frilansuppdrag på distans hos ett bolag i en spännande lanseringsfas. Uppdraget startar i augusti 2026 med en omfattning om cirka 20 timmar per månad, med en tydlig ambition att utöka timmarna över tid.
Om uppdraget
Bolaget arbetar med besiktningar av bostäder och fastigheter och har en etablerad applikation som stöttar besiktningsmän i deras arbete. Plattformen är byggd i Laravel och går nu in i skarp drift med de första användarna på plats. Fokus framåt ligger på snabba funktionssläpp, buggfixar och teknisk stabilitet.
Du blir den andra utvecklaren i ett litet team och jobbar tätt med den befintliga utvecklaren. Arbetet planeras rullande tre månader framåt med tydliga funktioner, estimat och deadlines.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Buggfixar och funktionssläpp i samband med lansering
Vidareutveckling av backendfunktionalitet i Laravel
Bidra till teknisk stabilitet i köer, jobb och deployment
Vid behov stötta i React/Inertia-lagret
Vi söker dig som
Är mycket erfaren i Laravel och modern PHP-stack (Laravel 12, PHP 8.2)
Erfarenhet av MySQL, Redis, queues samt molnhantering (AWS S3, Forge/VPS).
Erfarenhet av API-integrationer (REST) och felsökning av externa beroenden
Arbetar AI-assisterat, gärna med Claude Code eller Codex
Är van vid GitHub, PR-review och stagingmiljöer
Har grundläggande förståelse för React via Inertia
Är självgående och van att ta ägarskap i befintlig kodbas
Kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift.
Period och omfattning
Start: augusti 2026
Omfattning: ca 20 timmar/månad, med ambition att växa
Helt på distans
Långsiktigt samarbete för rätt person
Som frilansare hos Digitalenta
För det här uppdraget så kommer du frilansa via oss på Digitalenta. Som frilansare hos oss ingår du i vårt community där vi löpande anordnar träffar för att utveckla varandra inom branschen och bygga nätverk. Självklart ser vi ett långsiktigt samarbete och tack vare vår storlek finns även möjlighet att bli direktrekryterad eller anställd av oss som konsult - allt för att du ska få ett flexibelt arbetsliv! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7901802-2073680". Arbetsgivare Digitalenta AB
(org.nr 559248-0486), https://karriar.digitalenta.se
Digitalenta (visa karta
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114 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Digitalenta Jobbnummer
9981538