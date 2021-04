Senior Kvalitetsutvecklare - Unik Resurs I Sverige AB - Logistikjobb i Västervik

Prenumerera på nya jobb hos Unik Resurs I Sverige AB

Unik Resurs I Sverige AB / Logistikjobb / Västervik2021-04-09FöretagspresentationCNH Industrial is a multinational manufacturer of commercial vehicles such as trucks and agricultural machinery, with 63,000 employees worldwide. At the site in Överum, many of the components are manufactured for plows, seed drills and ramp spreaders. Production takes place in a high-tech and traditional industrial environment with a good proportion of automated machine steps such as automatic welds and multi-robots. Final assembly for finished products also takes place in Överum. CNH Industrial Sweden has about 100 employees on site in Överum. The company is in a journey of change where they have implemented a new strategy and an agenda to dramatically streamline the processes in the business. This means, among other things, investments in factory renovations and continuously pursuing innovative solutions to our customers to meet market requirements. In this journey you will play an important role!Har du tidigare erfarenhet av logistik- och kvalitetsarbete? Är du en noggrann och strukturerad person som letar efter en ny utmaning? Läs vidare om den här spännande möjligheten att få bli en del av ett internationellt företag och ansök redan idag!Arbetsuppgifter och ansvarsområdenCNH Industrial söker en Logistik- och kvalitetsutvecklare. I rollen har du många kontaktytor för att definiera hur verksamheten kan utveckla/förbättra både processer och system inför implementering av ISO 9001. Tjänsten ställer höga krav på att identifiera verksamheten nuläge och sedan hitta nödvändiga åtgärder för att kvalitetssäkra verksamhetens processer.Du kommer även:Säkerställa ledningssystemets dokumentation gällande innehåll, giltighet.Uföra kostnadsberäkningar.Säkerställa att lagkrav efterföljs.Ta fram tekniska specifikationer.Ge teknisk support för logistikaktiviteter och projekt.Flödesanalys, lagerutformning och konstruktion/testning av utrustning.Stötta ekonomi i logistikinvesteringsanalysen.Coacha och utbilda företagets personal i kvalitetsarbetet.2021-04-09Vi söker dig som brinner för kvalitet och logistik. För att passa in i rollen så har du flerårig erfarenhet av att kartlägga och utveckla processer, rutiner och standards i en tillverkande industri och har ett intresse av att fortsätta utveckla och bidra med dina kunskaper inom området.För att lyckas i rollen som Logistik- och kvalitetsutvecklare krävs vidare:Kandidatexamen inom logistik-, mekanisk eller annan relaterad examen.Kunskaper inom ISO 9001.God kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift.Du bör ha kunskap om lagstiftningar och regelverk.Har en djup förståelse för tekniska ritningar, logistikflöden och verktyg.God datavana: Microsoft officeKunskaper inom AutoCAD och Discrete Events Simulation är meriterandeKunskaper inom WCM och Lean Production är meriterandeSom person besitter en god kommunikativ förmåga där du skapar goda förutsättningar för ett förebyggande och hållbart kvalitetsarbete med ett nära samarbete med alla delar av verksamheten. Du coachar och utbildar dina kollegor på ett positivt sätt för att nå verksamhetens högt ställda krav på kvalitet. Du ska ha en positiv attityd och ett förbättringsorienterat och engagerat förhållningssätt. Du är du en noggrann och strukturerad person som kan arbeta självständigt och planera dina dagar, likväl som du kan arbeta i grupp och samarbeta med dina kollegor. Då du kommer att utbilda dina kollegor i det löpande kvalitetsarbetet ser vi gärna att du som person är bekväm med att tala inför olika grupper, både på svenska och engelska.Ansök redan idag!AnsökanPassar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Cecilia Alegria Furberg och nås på 073-925 25 86 eller påVäl mött!Unik ResursVälkommen till Unik Resurs!Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgångHos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.Lycka till!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelse Enligt överenskommelseEnligt överenskommelseEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Unik Resurs i Sverige AB5681271