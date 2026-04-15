Senior kundnära kraftsystemspecialist med ansvar i anslutningsprocessen
Svenska kraftnät befinner sig mitt i en historisk omställning av energisystemet. Elektrifiering av industri och transporter, ny elproduktion och ökade effektbehov ställer höga krav på ett robust och välfungerande stamnät. Nu söker vi en kundnära kraftsystemspecialist som vill vara med och möjliggöra nya anslutningar till det svenska stamnätet.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
I rollen som kundnära kraftsystemspecialist ingår du i sektion Kundrelationer anslutningar och arbetar i gränslandet mellan kraftsystem, kunddialog, avtal och Svenska kraftnäts kärnverksamheter. Du bidrar med djup teknisk kompetens i komplexa anslutningsärenden och är ett kvalificerat stöd till kundansvariga i dialogen med stora elproducenter, regionnät och större elförbrukare.
Du får en central roll i att skapa förutsägbarhet, kvalitet och tydlighet i anslutningsprocessen - både för kunden och internt inom Svenska kraftnät.
Som kundnära kraftsystemspecialist kommer du bland annat att:
Stötta kundansvariga med tekniska underlag och kvalificerad rådgivning i kunddialoger, med fokus på kraftsystemets funktion och samverkan med anslutande anläggningar.
Delta i dialoger kring tekniska lösningar för anslutning, exempelvis ägogränser och teknisk utformning vid komplexa anslutningsärenden såsom stora elproducenter och större elförbrukare.
Säkerställa att tidplaner för teknisk kravställning hänger ihop logiskt med kapacitetstilldelning, tidsfrister för tillstånd och nätutbyggnation genom hela anslutningsprocessen.
Samordna anslutningsavtal och avtalsbilagor med tekniska krav samt kvalitetssäkra avtalens tekniska innehåll.
Arbeta nära drift, nätplanering, tekniska specialister och juridik i utvecklingsfrågor, till exempel kring villkorade anslutningsavtal.
Hantera tekniska remisser och fungera som sammanhållande länk mellan kund och Svenska kraftnäts interna teknikspecialister.
Bidra till utveckling av struktur, rutiner och spårbarhet i komplexa anslutningsärenden.
Översätter komplexa kraftsystemfrågor till tydlig och begriplig rådgivning för både interna och externa parter.
Hos svenska kraftnät erbjuder vi
Ett stort ansvar i en liten, synlig och viktig kundfunktion.
Möjlighet att använda din tekniska kompetens i en strategisk, rådgivande och kommunikativ roll.
Arbete nära organisationens kärnfunktioner inom nätplanering, projekt, juridik och drift.
En direkt möjlighet att bidra till utvecklingen av ett robust och hållbart elsystem i hela Sverige.
Sektionen kundrelationer anslutningar ansvarar för kunddialogen genom hela anslutningsprocessen - från tidigt skede och genom inkommen ansökan till idrifttagning, med särskilt fokus fram till att anslutningsavtal tecknas. Genom att guida och informera om anslutningsläge och process samt samverka med regionnät och slutkunder bidrar vi till att möjliggöra anslutningar till stamnätet på ett effektivt, förutsägbart och kvalitetssäkrat sätt. Sektionen ansvarar även för utveckling av principer, metoder och processer för anslutning till stamnätet.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen är du strukturerad och arbetar systematiskt med fokus på kvalitet, tydlighet och spårbarhet i komplexa ärenden. Du är resultatorienterad och tar ansvar för att uppdrag drivs i mål och att leveranser skapar nytta för både verksamheten och anslutande parter. Du är stabil och trygg i din roll, med förmåga att agera med gott omdöme även i situationer med motstående intressen och förändrade förutsättningar. Samtidigt är du samarbetsorienterad och bidrar aktivt till god samverkan över organisatoriska gränser, med helhetssyn och fokus på Svenska kraftnäts gemensamma uppdrag.
Vi ser också att du har:
civilingenjörsexamen med relevant inriktning för tjänsten som exempelvis elkraft, teknisk fysik alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer är likvärdig
mycket goda kunskaper om kraftsystemets uppbyggnad och funktion, likväl som tekniska krav kopplade till anslutningar, stationer, skydd/kontroll
flerårig erfarenhet av kraftsystemanalys och/eller planering av transmissions- eller regionnät
erfarenhet av kunddialoger
talar och skriver svenska obehindrat
goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
erfarenhet av arbete med tekniska anslutningskrav inom elnätsverksamhet
erfarenhet av ledarskap, såsom projektledare, produktägare, chef
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Västerås, Göteborg, Sundsvall, Luleå, Sollefteå
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
Resor förekommer i denna tjänst
Sista ansökningsdag 12 maj, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
Tjänsten är en Tillsvidareanställninghttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Anna-Märta Jander 010-3509486, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Kollander 010-489 26 58, Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122421". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
https://www.svk.se/
