Senior Kravanalytiker och projektledare
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-01
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Vi söker en Senior Kravanalytiker och projektledare till ett spännande uppdrag. Uppdraget är på 50%.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en senior kravanalytiker som även har dokumenterad erfarenhet av projektledning för ett tekniskt projekt inom radiospektrumanalys.
Tyngdpunkten i uppdraget ligger på kravanalys och strukturering av verksamhetens behov, krav och lösningsförslag. Du ansvarar för att ta fram en tydlig, spårbar och kvalitetssäkrad kravbild som utgör underlag för avrop, implementation, test och införande.
Utöver detta förväntas du ta ett operativt projektledaransvar med ansvar för planering, samordning och uppföljning av projektets aktiviteter. Rollen innebär nära samarbete med verksamhet, IT, leverantörer och andra intressenter för att säkerställa projektets framdrift, hantera beroenden och bidra till att projektets mål uppnås avseende tid, kvalitet och leverans.
Uppdraget omfattar:
Kravarbete (workshops, dokumentation, säkerställa spårbarhet mellan krav, lösning och test) – förfining och förtydligande av krav för avrop
Planera, leda och delta i workshops med leverantör och verksamhet
Leda projektets planering, styrning och uppföljning
Ansvara för rapportering och beslutsunderlag till styrgrupp och ledning
Säkerställa framtagning av projektrapport och riskanalyser
Hantera intressenter, beroenden, prioriteringar och risker
Driva delar av inköps- och upphandlingsarbete samt leverantörsdialoger
Facilitera kravprioritering och säkerställa förankring av beslut
Samordna verksamhet, IT, utvecklingsteam och externa leverantörer
Säkerställa test, införande, lansering och hållbar överlämning till förvaltning
Obligatoriska krav
Minst 8 års dokumenterad erfarenhet av kravanalys och lösningsarbete i komplexa verksamheter.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av projektledning av komplexa verksamhets- eller IT-projekt
Deltagit i minst 2 genomförda projekt där konsulten haft ansvar för samordning och kommunikation mellan verksamhet och IT inom myndighet eller statligt ägt bolag.
Dokumenterad erfarenhet av projektstyrning enligt XLPM eller motsvarande projektmodell.
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera och genomföra kravanalys samt samordna krav- och testaktiviteter i projekt eller förvaltningsuppdrag.
Dokumenterad erfarenhet av test, driftsättning och överlämning till förvaltning.
Meriterande
Certifiering inom projektledning, exempelvis PMP, PRINCE2, IPMA eller motsvarande.
Erfarenhet av AI-lösningar eller AI-relaterade projekt inom IT.
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av kravanalys och lösningsarbete kopplat till upphandlingar.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Stockholm (visa karta
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172 65 STOCKHOLM Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9987853