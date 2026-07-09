Senior kravanalytiker med testledarkompetens
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en central roll i ett strategiskt införandeprojekt hos en aktör inom flygplatsverksamhet. Här är du med och skapar rätt förutsättningar för att ett nytt systemstöd ska fungera i praktiken, från krav och lösningsdialog till test, utbildning och förankring i verksamheten.
Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet, IT och leverantör. Du blir en viktig brygga mellan olika intressenter och arbetar för att funktionella och icke-funktionella krav blir tydliga, spårbara och kvalitetssäkrade genom hela införandet. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera strategiskt kravarbete med hands-on testledning i en komplex och verksamhetsnära miljö.
ArbetsuppgifterDu driver kravarbete genom att hålla workshops, dokumentera behov och säkerställa spårbarhet mellan krav, lösning och test.
Du fungerar som brygga mellan leverantör, IT och verksamhet och bidrar i lösningsdiskussioner för att krav ska realiseras på ett ändamålsenligt sätt.
Du planerar, leder och deltar i workshops tillsammans med verksamhet och leverantör.
Du ansvarar för kommunikation och tar fram utbildningsmaterial samt stöttar genomförande av utbildningsinsatser och utvärderingar.
Du ger stöd vid prioriteringar och beslut kopplade till krav och test.
Du tar fram testplan och testfall samt planerar och koordinerar acceptanstester tillsammans med verksamheten.
Du agerar både testledare och genomför tekniska tester när det behövs.
Du dokumenterar testresultat och avvikelser samt för dialog om resultatet med projektledare och leverantör.
KravMinst 8 års dokumenterad erfarenhet av krav- och test i komplexa verksamheter.
Dokumenterad erfarenhet inom både verksamhetsprocesser och IT-lösningar, exempelvis genom genomförda projekt eller tidigare roller.
Dokumenterad erfarenhet av testplanering och testledning i acceptanstester.
Minst 2 projekt med praktisk erfarenhet av att kommunicera med flera intressenter, exempelvis olika verksamhetsområden, IT-funktioner och leverantörer.
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram kravspecifikationer och underlag inför upphandling.
Minst ett relevant projekt med erfarenhet av arbete med leverantörer i införandeprojekt.
Visad förmåga att arbeta självständigt och driva krav- och testrelaterade aktiviteter, styrkt genom tidigare ansvar i projekt eller uppdrag (minst ett).
Du behöver kunna arbeta strukturerat, ta ansvar och skapa förtroende i både IT och verksamhet.
Du behöver kunna genomföra drogtest.
MeriterandeErfarenhet av upphandling enligt LUF.
Tidigare arbete eller erfarenhet från flygplatsverksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8046006-2094650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9998222