Senior Kravanalytiker inom samhällskritiska IT-projekt
Vi söker en erfaren kravanalytiker till ett långsiktigt uppdrag inom samhällskritisk verksamhet. Du kommer att arbeta i komplexa projekt med höga krav på struktur, spårbarhet och kvalitet, där du fungerar som en central länk mellan verksamhet och IT.
Om uppdraget
Du blir en del av en projektorganisation med fokus på utveckling och förändring av verksamhetsprocesser kopplade till energisystemet. Uppdraget innebär att arbeta i ett större transformationsprojekt där befintliga processer förändras och nya strukturer etableras.
Rollen innebär ett stort ansvar för att skapa struktur i kravhantering och säkerställa att verksamhetens behov översätts till tydliga, kvalitetssäkrade och spårbara krav.

Dina arbetsuppgifter
Samordna och driva kravarbete i nära samarbete med verksamhet och IT
Identifiera, analysera och dokumentera verksamhetsbehov
Säkerställa en komplett kravbild (funktionella och icke-funktionella krav)
Strukturera och utveckla arbetssätt i kravverktyg
Säkerställa spårbarhet genom hela utvecklingskedjan
Definiera acceptanskriterier och stödja testarbete
Leda workshops och facilitera behovsinsamling
Säkerställa att krav kommuniceras effektivt mellan intressenter
Arbeta med krav kopplade till standarder och regelverk (t.ex. ISO, GDPR, WCAG)Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom systemvetenskap, informatik, teknik eller motsvarande
Minst 10 års erfarenhet av kravanalys och kravhantering
Minst 5 års erfarenhet av kravställning i verksamhetsprojekt med regelstyrning
Minst 10 års erfarenhet av arbete med relevanta standarder (t.ex. WCAG, OWASP, ITIL, ISO 25010)
Minst 10 års erfarenhet av att facilitera workshops och kravinsamling
Minst 3 års erfarenhet av processkartläggning och arbete i kravverktyg (t.ex. JIRA, Azure DevOps)
God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Meriterande
Certifiering inom kravanalys (t.ex. IREB, REQB, CBAP)
Erfarenhet av arbete inom energisektorn, särskilt balansmarknad
Erfarenhet från offentlig sektor eller myndighet
Övrig information
Omfattning: Heltid
Plats: Sundbyberg (minst ca 2-3 dagar/vecka på plats)
Resor kan förekomma
Säkerhetsprövning krävs
Om uppdraget
Du ansvarar för att säkerställa att leveransen från externa IT-leverantörer motsvarar avtalad kvalitet, kostnad och säkerhet. Rollen innebär att arbeta både strategiskt, taktiskt och operativt med avtalsstyrning och leverantörssamverkan.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
