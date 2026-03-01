Senior Kravanalytiker inom kraftsystemanalys
2026-03-01
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren kravanalytiker till en verksamhet inom energisektorn som förvaltar och vidareutvecklar IT-system för ökad insikt och analysförmåga kring kraftsystemets tillstånd ur ett driftsäkerhetsperspektiv. Uppdraget omfattar även arbete kopplat till en kraftsystemsimulator som används för träning och utbildning av operatörer.
Du blir en nyckelperson i ett tvärfunktionellt agilt utvecklingsteam med roller som produktägare, scrum master, systemutvecklare och testare. Arbetet sker i nära samarbete med användare och verksamhetsspecialister, samt med intressenter som domän- och lösningsarkitekter och projektledare. Teamet arbetar med agila metoder och verktyg, där Azure DevOps är centralt i kravflödet.
ArbetsuppgifterIdentifiera, analysera, dokumentera och kommunicera funktionella och icke-funktionella krav från olika intressenter.
Genomföra workshops, användarintervjuer, observationer och dokumentstudier för att fånga krav.
Bryta ned krav till hanterbara, värdeskapande leveranser samt formulera acceptanskriterier.
Säkerställa att krav är tydliga, prioriterade samt skrivna på ett utvecklingsbart och testbart sätt.
Arbeta nära produktägare, verksamhetsexperter och utvecklingsteam för att skapa gemensam förståelse.
Säkerställa förankring och kommunikation av krav mellan kravställare och övriga intressenter.
Ansvara för spårbarhet av krav genom hela utvecklingskedjan.
Stödja test och kvalitetssäkring genom kravvalidering och granskning av testfall.
Ge metodstöd inom kravhantering till verksamhetsspecialister/kravställare.
Medverka i kontinuerlig förbättring av arbetssätt, dokumentation och kravprocesser.
Utforma eller revidera arbetsprocesser för mottagandeorganisationen.
KravHögskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT eller systemvetenskap.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet, under de senaste 10 åren, som kravanalytiker inom IT, omfattande kravställning av både funktionella och icke-funktionella krav.
Minst 5 års praktisk erfarenhet av kontinuerligt arbete i minst ett modernt kravhanteringsverktyg (t.ex. Jira eller Azure DevOps), inklusive skapande och uppföljning av user stories, epics, krav och acceptanskriterier.
Minst 5 års erfarenhet av kravanalys inom agila utvecklingsprojekt, där du regelbundet har utformat user stories, arbetat med MVP-fokuserad kravhantering, samarbetat i tvärfunktionella team samt använt etablerade agila arbetssätt (Scrum, Kanban eller motsvarande).
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeCertifierad/diplomerad kravanalytiker från IIBA, Astrakan eller annan likvärdig examen.
Minst 2 års erfarenhet av teknisk kravställning av applikationer i en komplex och säkerhetskänslig IT-miljö.
Minst 2 års erfarenhet av arbete som produktägare.
Minst 2 års erfarenhet av arbete i kraftsystembranschen.Så ansöker du
