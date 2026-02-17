Senior Kravanalytiker Hrit - Stockholm Arlanda
Sway Sourcing Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker nu en senior Krav- och Processanalytiker till ett omfattande HRIT-initiativ hos vår kund i Stockholm-Arlanda. Uppdraget är uppdelat i två huvuddelar: kartläggning och utveckling av HR-processer samt kravanalys inför upphandling av nytt systemstöd för HR och lärande.
Du blir en central del av projektets kärnteam och arbetar nära HR-verksamhet, IT, arkitekter och projektledning. Uppdraget genomförs enligt agila arbetssätt med iterativa leveranser, kontinuerlig dialog och nära samarbete mellan verksamhet och IT.
Dina arbetsuppgifter
I rollen leder du arbetet med kravanalys genom hela projektet och ansvarar för att identifiera, analysera och strukturera verksamhetens nuvarande och framtida behov. Du kartlägger och visualiserar HR-processer ur både centralt och lokalt perspektiv samt identifierar förbättringsområden och föreslår förändringar i arbetssätt och rutiner.
Du tar fram funktionella och icke-funktionella krav, säkerställer spårbarhet och testbarhet samt driver kravarbetet i sprintform tillsammans med utvecklare och testare. Rollen innebär även att planera och facilitera workshops, genomföra förstudier, strukturera krav i exempelvis JIRA och Confluence samt hantera förändringar i kravbilden under projektets gång.
Särskilt fokus ligger på krav kopplat till upphandling av systemstöd för utbildningsprocessen, prestationsprocessen och successionsprocessen, inklusive integrationer, användarvänlighet och konfigurationsmöjligheter.
Din profil / Obligatoriska kompetenser
Dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag inom HRIT där både processkartläggning och kravanalys ingått
God kännedom om HR-processer såsom rekrytering, onboarding, kompetenshantering, lön och anställningslivscykel
Erfarenhet av att arbeta agilt i förändringsprojekt med iterativa leveranser
Förmåga att strukturera, dokumentera och kvalitetssäkra funktionella och icke-funktionella krav
Stark kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av verktyg såsom JIRA, Confluence, Visio eller motsvarande
Meriterande färdigheter
Erfarenhet av upphandling av HR- eller lärplattformar
Erfarenhet av BPMN eller annan etablerad modelleringsteknik
Erfarenhet från större organisationer med komplexa intressentlandskap
Vana att arbeta med integrationer och systemlandskap inom HR
Personliga egenskaper
Du är strukturerad, analytisk och trygg i din yrkesroll. Du driver arbetet framåt även i komplexa sammanhang och har förmåga att fatta beslut när alla inte är överens. Samtidigt är du lyhörd, engagerande och skicklig på att skapa samsyn mellan verksamhet och IT. Du trivs i en agil miljö och arbetar självständigt med hög leveranssäkerhet.
Säkerhet & övrigt
Rollen kan komma att omfattas av säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser.
Plats: Stockholm-Arlanda (möjlighet till distans när arbetet tillåter) Omfattning: Heltid, 100 % Period: 2026-04-01 - 2027-04-30 Sista dag att ansöka är 23 februari 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7245785-1846990". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9748414