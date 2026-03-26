Senior Kravanalytiker
Avaron AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-03-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Oxelösund
Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du får en viktig roll i utveckling och modernisering av verksamhetskritiska IT-system hos en myndighet med ansvar för sjösäkerhet och maritima tjänster. Uppdraget är en del av en långsiktig digitalisering där du arbetar nära både verksamhet och IT i en miljö med höga krav på kvalitet, struktur och samarbete.
Du blir en central del av ett agilt team som ansvarar för livscykelhantering av både egenutvecklade och inköpta system. Rollen har tyngdpunkt inom sjökortsproduktion, men du bidrar även i andra initiativ vid behov. I vardagen samarbetar du med bland annat lösningsarkitekter, systemutvecklare, testledare och verksamhetsrepresentanter inom områden som sjömätning, fartygsanlöp, lotsning samt sjö- och flygräddning.
Här får du kombinera verksamhetsförståelse med strukturerat kravarbete och bidra till att utveckla arbetssätt i en komplex och samhällsviktig miljö.
ArbetsuppgifterLeda workshops med verksamhet och IT för att samla in, analysera och förtydliga behov.
Omsätta behov till funktionella och icke-funktionella krav.
Visualisera krav med exempelvis flödesmodeller och prototyper.
Arbeta med informations- och processkartläggning.
Anpassa krav utifrån verksamhets- och IT-processer.
Stötta testarbete genom att ta fram testfall och utvärdera resultat.
Bidra till utveckling av arbetssätt inom modernt kravarbete.
Samarbeta tätt med arkitekter, utvecklare, test och verksamhetsrepresentanter i ett agilt arbetssätt.
KravMinst åtta (8) års erfarenhet inhämtad under de senaste femton (15) åren i rollen som kravanalytiker eller kravhanterare där det ingått att genomföra analysarbete, samla in behov och omsätta dessa till funktionella och icke-funktionella krav samt visualisering av krav.
Minst åtta (8) års erfarenhet inhämtad under de senaste femton (15) åren av att arbeta teambaserat med agila metoder.
Minst fem (5) års erfarenhet inhämtad under de senaste tio (10) åren av att arbeta med krav i ärendehanteringssystem som Azure DevOps, TFS, Jira eller liknande.
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst tre (3) års erfarenhet inhämtad under de senaste tio (10) åren av att ha arbetat i rollen som kravanalytiker med informations- och processkartläggning.
Minst tre (3) års erfarenhet inhämtad under de senaste tio (10) åren av att ha arbetat i rollen som kravanalytiker i uppdrag kopplat till upphandling och införande av inköpta system.
Minst tre (3) års erfarenhet inhämtad under de senaste tio (10) åren av att ha arbetat i rollen som kravanalytiker i uppdrag med hög säkerhetsklass hos en myndighet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Jobbnummer
9822158