Senior krav- och verksamhetsanalytiker
2026-02-18
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior krav- och verksamhetsanalytiker till en myndighetsnära verksamhet med samhällsviktiga tjänster. Du blir en nyckelperson i att utreda verksamhetsbehov och omsätta dem till tydliga, prioriterade och spårbara krav för vidare utveckling och förvaltning.
Du arbetar primärt i ett agilt team, men kan även bidra i projekt och andra initiativ där kravarbete och verksamhetsanalys behövs. Rollen innebär nära samarbete med verksamhetsansvariga, systemarkitekter och andra team för att säkerställa kvalitet i krav, planering och releaser.
ArbetsuppgifterUtreda verksamhetsfrågor och ta fram underlag för kravdokumentation.
Genomföra kravfångst, analys och kravspecificering på både övergripande och detaljerad nivå.
Stötta verksamheten i att prioritera och fastställa verksamhetskrav.
Planera, förbereda och leda workshops och kravmöten.
Genomföra analyser i samråd med verksamhetsansvariga och andra intressenter.
Koordinera kravarbete för multipla team samt bidra till samordning av releasearbete.
Dokumentera och förvalta krav och beslutsunderlag i relevanta verktyg.
KravMinst fem (5) års arbetslivserfarenhet av att ansvara för och utföra kravarbete i systemutvecklingsprojekt eller systemförvaltning enligt etablerade metoder.
Minst fem (5) års erfarenhet av att förbereda och leda workshops.
Minst fem (5) års erfarenhet av att leda utredning av verksamhetsfrågor som underlag till kravdokumentation.
Kunskap om modeller, metoder och tekniker för krav- och verksamhetsanalys samt erfarenhet av att koordinera kravarbete för multipla team.
Erfarenhet av Confluence och Jira.
Kunskap och minst två (2) års erfarenhet av kravställning enligt agila metoder, såsom Scrum, Kanban, SAFE eller liknande.
Kunskap och minst två (2) års erfarenhet av att leda kravarbetet tillsammans med systemarkitekter och tågledning.
Kunskap och minst två (2) års erfarenhet av att koordinera releasearbetet för multipla team.
Minst tre (3) års erfarenhet av kravarbete i IT-nära verksamheter.
Relevant universitets- eller högskoleutbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper.
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
MeriterandeMinst ett (1) års erfarenhet av utredning och kravställning på tekniska tjänster (API:er).
Minst ett (1) års erfarenhet av användningsfallsmodellering (leda och dokumentera användningsfallsmodeller i rollen som kravanalytiker).
Minst ett (1) års erfarenhet av informations- och processmodellering.
Minst två (2) års erfarenhet av arbete på statlig myndighet i rollen som krav- och verksamhetsanalytiker.Så ansöker du
