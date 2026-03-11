Senior konsult | Data Strategy | Technology Consulting | Stockholm
2026-03-11
Vill du hjälpa företag och organisationer dra nytta av data?
Möjligheten
EY AI & Data är ett snabbt växande och prioriterat område inom EY Technology Consulting. Vi söker nu en senior konsult med praktisk erfarenhet inom generativ AI, Data Strategy, Data Governance och Data Management. Du kommer att vara med och forma framtidens AI & Data-lösningar för några av marknadens mest spännande aktörer - med fokus på kvalitet, innovation och affärsnytta.
Ansvarsområden
Som senior konsult inom AI & Data kommer du att:
Delta i projektroller som kravställare, projektledare, arkitekt eller rådgivare.
Arbeta i uppdrag där vi hjälper kunder att omsätta AI-strategier i praktiken, trots utmaningar som datakvalitet och kompetensbrist.
Utveckla EY:s erbjudanden och lösningar inom AI & Data genom intern affärsutveckling.
Utifrån din erfarenhet, utvecklas från leveransinriktade roller till rådgivning, projektledning och affärsutveckling.
Påverka riktningen för hur både EY och några av Nordens största företag arbetar med AI & Data.
Färdigheter och egenskaper för framgång
Vi söker dig som har:
3-7 års arbetslivserfarenhet inom AI & Data.
Praktisk erfarenhet av generativ AI.
En masterutbildning med goda akademiska meriter eller motsvarande.
Tidigare erfarenhet från konsultbranschen.
Därutöver ser vi gärna att du har erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Data & (Gen) AI Strategy
Definiera, planera och genomföra data- och AI-strategier för att göra organisationer datadrivna och tillämpa AI/generativ AI.
Erfarenhet av Data Office eller arbete med/stöd till Head of Data, Head of AI, Head of Data Science eller CDO.
Data Governance & Data Management
Definiera data governance-modeller och operativa modeller för dataroller och processer samt implementera dessa i verksamheten.
Definiera och implementera data management-kapabiliteter såsom datakatalog, datakvalitet, data marketplace, masterdatahantering m.m., gärna i verktyg som Informatica.
Egenskaper för att lyckas i rollen
Som person är du ambitiös och målinriktad och du vill gärna arbeta med spännande och utmanande arbetsuppgifter i en framgångsrik och expansiv konsultmiljö. Du trivs i att utvecklas tillsammans med människor och team som är entusiastiska och engagerade. Vidare har du förmågan att bygga nätverk och relationer. Vi ser även att du som person har god analytisk förmåga och löser problem enligt strukturerade metoder.
Vad vi erbjuder dig
På EY kommer vi att hjälpa dig utveckla och anpassa dina färdigheter framåt utifrån en upplevelse i världsklass. Vi stärker dig i en flexibel miljö och låter dig och din kompetens blomma i en kultur som värdesätter mångfald och inkludering på en global nivå. Läs mer här Careers at EY | EY - Global.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Vänligen skicka in din ansökan senast den 12 april 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor gällande tjänsten kontakta Fredrik Sannergren på Fredrik.Sannergren@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories.
