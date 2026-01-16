Senior konsult - strategier för biodiversitet
Vill du vara med och skapa strategier för framtidens biodivesitet? Hos oss är det möjligt!
Introduktion WSP Society Advisory bistår våra kunder med samhällsutvecklande tjänster och kompetens inom en rad olika områden såsom transporter, regionalekonomi, arbetsmarknad, miljöekonomi, utvärderingar och strategisk planering. Våra uppdrag är ofta multidisciplinära och kunskapsintensiva och våra kompetenta kunder ställer höga krav på oss som leverantör. Vi föreslår lösningar och svarar på många förfrågningar i konkurrens med andra leverantörer där vår innovativa och strategiska förmåga ställs på prov. Det är en spännande och växande marknad som präglas av ständig tjänsteutveckling, och vi behöver nu nya kollegor som kan bidra med kunskap, erfarenhet och rutin i arbetet med att sälja och genomföra uppdrag i den strategiska samhällsutvecklingens centrum.
Nu söker vi en senior strategisk rådgivare inom natur/biodiversitet.
Ansvarsområde Vi strävar efter att utöka vårt team av specialister som kan tillhandahålla rådgivningstjänster relaterade till att utveckla strategier för biologisk mångfald, stödja kunder med redovisning av nettovinst för biologisk mångfald, införliva naturbaserade lösningar i projektlivscykler, genomföra TNFD-bedömningar och stödja CSRD-rapportering.
Den framgångsrika kandidaten kommer att stödjas av - och förväntas nätverka med - vårt globala team av experter och kommer att ha möjlighet att ta med innovativa lösningar som ger bättre resultat för miljön, ekonomin och samhället i linje med naturpositiva initiativ som Global Biodiversity Framework.
Vårt naturrådgivningsteam hjälper våra offentliga och privata kunder att tänka på "so what" med naturpåverkan: varför det är viktigt för deras organisation, hur de kan tolka resultaten av ekologiska analyser, hur de kan identifiera både risker och möjligheter relaterade till naturpåverkan och beroenden, hur de kan utveckla mer effektiva mål och hur de bättre kan implementera sina hållbarhetsmål.
Det här jobbet erbjuder en möjlighet och en utmaning för en kandidat som har kompetensen att stärka och hjälpa till att bygga ett växande och prioriterat nytt verksamhetsområde inom WSP. Du förväntas forma, planera och påverka dina arbetsuppgifter. Dina uppgifter kan vara komplexa och utmanande, men du kommer att få möjlighet att lösa dem i en intellektuellt stimulerande miljö, tillsammans med ledande experter inom natur och biologisk mångfald.
I rollen kommer du att:
• tänka strategiskt, inklusive utveckling av innovativa idéer, förslag och annan problemlösning,
• konceptualisera och pitcha nya strategiska idéer till potentiella kunder, samtidigt som vi arbetar med nyckelpartners för att utveckla tillvägagångssätt,
• tillämpa och förstå en mängd olika verktyg och mätvärden för att stödja strategiska bedömningar av biologisk mångfald och naturkapital för ett brett spektrum av kunder,
• ge input till förslag på strategiska natur- och biodiversitetsrelaterade tjänster, ofta i samarbete med andra discipliner inom och utanför WSP,
• fungera som projektledare som tar fram en tidsplan, budget och handlingsplan för att leverera konsultprojekt,
• ge annat stöd vid behov för tekniska leads i kundmöten, workshops, presentationer och leveranser för projekt och projektledning,
• utveckla det växande området nature advisory services genom sälj och tjänsteutveckling.
Du kommer att tillhöra WSP Society Advisory, gruppen miljöekonomi och transportekonomi. Gruppen finns nu i Stockholm, Göteborg och Östersund varför en placering i någon av dessa städer är att föredra. Men affärsområdet finns på många ställen i Sverige, så fler placeringar är möjliga.
Kvalifikationer För den här möjligheten söker vi någon som bär med sig följande:
• Arbetslivserfarenhet inom strategisk rådgivning inom dessa områden: utveckling av strategier för biologisk mångfald och natur, finansieringslösningar för naturområden, bedömning av biologisk mångfald och naturkapital med mått och mål, naturbaserade lösningar, naturrelaterad rapportering/offentliggörande och/eller verktyg och mätvärden för naturkapital (TNFD/LEAP, IBAT, ENCORE, WWF Risk filter, etc.).
• En lämplig akademisk utbildning på minst masternivå.
• Ett nätverk av kontakter inom offentlig och privat sektor som kan hjälpa WSP att utveckla ett nytt naturrelaterat strategiskt arbete.
• Förståelse för det policylandskap inom vilket den strategiska rådgivningen verkar.
• Förmågan att omsätta tekniska koncept på ett kommersiellt skarpsinnigt sätt.
• Mycket god kommunikationsförmåga. I synnerhet förmågan att kommunicera komplexa ämnen på ett tydligt och koncist språk på både svenska och engelska.
Kontakt Matts Andersson, Gruppchef Miljöekonomi och transportekonomi, WSP Society Advisory. Matts.Andersson@wsp.com
Scott Cole, Senior Miljöekonom, ansvarig för Nature Advisory Services (NAS), WSP Society Advisory, scott.cole@wsp.com
Sista ansökningsdag Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan (2025 - 01 - 31)
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
