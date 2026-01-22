Senior komponentingenjör inom elektronik
2026-01-22
Vi söker en komponentingenjör som vill arbeta nära både utveckling och produktion i tekniskt krävande projekt. I rollen får du ansvar för elektroniska komponenter genom hela livscykeln - från val och kravställning till inköp, analys och stöd i produktion. Det här är en roll för dig som trivs med att kombinera tekniskt djup med samarbete, struktur och ett praktiskt helhetsperspektiv. Vi arbetar med löpande urval, så ta din chans och sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en ledande aktör inom avancerad teknik och tillverkar komplexa produkter för användning i system med mycket höga krav på kvalitet, spårbarhet och säkerhet. Produkterna återfinns i en säkerhetsklassad bransch, vilket ställer stora krav på varje detalj i tillverkningsprocessen. Företaget arbetar enligt LEAN och satsar långsiktigt på att förbättra arbetsflöden och metoder. Här blir du en viktig del i ett internationellt och högteknologiskt sammanhang, där kvalitet är en självklar del av varje steg i produktionen.
Som komponentingenjör ansvarar du för att rätt elektroniska komponenter väljs, specificeras och följs upp. Du arbetar med komponenter genom hela deras livscykel: från val och kvalificering till inköp, analys och stöd i produktion. Rollen kombinerar teknik med praktiska frågor kring logistik, tillgänglighet och leveranssäkerhet.
I vardagen innebär det att du tar fram tekniska krav, granskar test- och analysrapporter, hanterar komponentrelaterade avvikelser och stöttar produktionen vid problem. Du har även kontakt med leverantörer i tekniska frågor och bidrar i projekt, ändringar och förbättringsarbete.
Rollen passar dig som vill arbeta nära både teknik och verksamhet, ta ansvar för dina komponentområden och vara en naturlig kontaktpunkt i komponentfrågor.
Du erbjuds
• Nära samarbete med erfarna ingenjörer och tvärfunktionella team
• En miljö som uppmuntrar ansvarstagande, lärande och kunskapsdelning
• En långsiktig möjlighet i ett globalt bolag som är världsledande inom sitt segment
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för val, kvalificering och livscykelhantering av EEE-komponenter (Electrical, Electronic & Electromechanical)
• Ta fram tekniska inköps- och kravspecifikationer samt instruktioner för inkommande kontroll
• Analysera och tolka test- och analysrapporter
• Stötta produktion genom rotorsaksanalyser, avvikelsehantering och korrigerande åtgärder
• Samverka tekniskt med leverantörer samt bidra i offert-, ändrings- och projektarbete
VI SÖKER DIG SOM
• Slutförd eftergymnasial utbildning inom maskinteknik, elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande erfarenhet
• Har tidigare arbetslivserfarenhet från en roll som teknisk inköpare, logistikingenjör eller projektledare inom teknikbranschen
• Har förmåga att arbeta strukturerat i projekt och hantera flera parallella uppgifter
• Är obehindrad i svenska och engelska eftersom att båda språken används i det dagliga arbetet
• Tjänsten kräver inplacering i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap är ett krav
Det är meriterande om du har
• Vana att samverka med leverantörer och externa parter i tekniska frågor
• Erfarenhet från elektronikindustrin, gärna i rollen som komponentingenjör, inköpare eller logistikingenjör
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Målmedveten
• Hjälpsam
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
