Senior kommunikatör med samordningsansvar
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Brinner du för kommunikation som gör skillnad och vill använda din kommunikativa kompetens för att bidra till ett mer hållbart samhälle? Vi söker en senior kommunikatör som vill utveckla kommunikationsarbetet inom verksamheten. I rollen får du kombinerar strategiskt tänkande med operativt genomförande i en roll med stor påverkan och många kontaktytor.
Stockholm vatten och avfall är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster – för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren strategisk och operativ kommunikatör. Du ansvarar för att samordna kommunikationen som stöttar en av våra samhällsviktiga tjänster. Du coachar och utvecklar chefer och medarbetare i sin kommunikativa roll, och för en aktiv dialog med interna beställare utifrån verksamhetens kommunikationsbehov. Utöver det arbetar du såväl strategiskt som operativt med kommunikationsstöd. Det innebär allt från kommunikationsplaner och större kampanjer till webbtexter och olika underlag.
I samordningsuppdraget leder och fördelar du inkomna kommunikationsbehov inom en mindre grupp kommunikatörer för att säkerställa helhetsleveransen.
Du har ett nära samarbete med verksamheterna inom ditt område där kommunikationen skapar värde och nytta för våra kunder samt påverkar beteenden.
Vi har stort fokus på att digitalisera våra processer och ser gärna att du har erfarenhet av processorienterat arbetssätt med målet att förbättra kundresan.
Placeringen är på Marknads- och kommunikationsenheten, som består av 18 medarbetare, med huvudsaklig arbetsplats på vårt huvudkontor i Ulvsunda, Bromma.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Samordnar kommunikativa behov inom tilldelat område.
• Planerar och samordnar aktiviteter i nära samverkan med enhetschefer och interna beställare.
• Säkerställer processer, strukturer och arbetssätt för att skapa effektivitet.
• Analyserar kommunikationsbehov, identifierar målgrupper och kanaler, tar fram strategier, budskap och planer, samt utvärderar kommunikationsinsatser.
• Skriver, publicerar och producerar kommunikationsmaterial, men är även en duktig beställare av olika kommunikationstjänster från upphandlade leverantörer.
• Coachar och stöttar chefer och specialister i deras kommunikation.
• Deltar i olika nätverk och samverkansgrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för kommunikation som ett strategiskt verktyg för att nå mål och vision. Du tycker om att kombinera strategiskt och operativt arbete och att ta eget ansvar för att driva uppdragen framåt. Du är en god stilist och har förmågan att anpassa budskap till olika målgrupper och kanaler.
Som person är du strukturerad, mål- och lösningsorienterad. Du har lätt för att skapa goda och långvariga relationer internt och externt och har kapacitet att stötta flera uppdrag parallellt. Du är en god lagspelare med ledaregenskaper.
För att lyckas har du:
• Högskoleexamen inom kommunikation eller annan relevant utbildning.
• Minst fem års erfarenhet av både strategiskt och operativt kommunikationsarbete.
• Erfarenhet av att leda projekt eller inneha en annan samordnande eller ledande roll.
• Erfarenhet av att beställa och följa upp kommunikationsuppdrag.
• Erfarenhet av digital kommunikation och digitala kommunikationslösningar.
• Erfarenhet av förändringsledning.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God vana av att arbeta med sociala medier som en integrerad del av kommunikationsarbetet.
• God kunskap om de lagar och regelverk som styr kommunikationsområdet, exempelvis GDPR och tillgänglighetsdirektivet.
• Erfarenhet av att arbeta i Adobe program och webbpubliceringsverktyg, exempelvis Episerver).
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av kommunikationsarbete inom offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av press- och krishantering
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-08-17 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du rekryteringsansvarig, Naomi Korang via mejl: Naomi.Korang@svoa.se
eller via telefon: 0739142383
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap som stöd för våra medarbetare. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mer om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Vatten AB
(org.nr 556210-6855)
Bryggerivägen 10 (visa karta
)
168 67 BROMMA Arbetsplats
Stockholm Vatten och Avfall Kontakt
Rekryteringsansvarig
Naomi Korang Naomi.korang@svoa.se +46739142383 Jobbnummer
10006584