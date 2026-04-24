Senior Key Account Manager till Vartex AB
2026-04-24
Brinner du för försäljning, träning och starka varumärken? Har du erfarenhet av att skapa stora affärer och vill ta nästa steg i en roll med stort ansvar, frihet och utvecklingsmöjligheter? Då kan detta vara din nästa utmaning.
Din framtida arbetsgivare
Vartex är ett väletablerat och expansivt bolag med över 50 års erfarenhet inom sport, träning och fritid. Vi utvecklar, säljer, installerar och servar produkter för både konsumenter och professionella kunder i hela Norden.
Vi är en del av WeSports Group - en ledande nordisk koncern inom sport- och fritidsutrustning. Som utvecklar och driver ett brett ekosystem av starka varumärken, handelsplatser och distributörer, med målet att leverera utrustning i toppklass till både elitidrottare och engagerade motionärer. 2025 omsatte vi drygt 3 miljarder kronor med stark lönsamhet och växer snabbt via både organisk tillväxt och förvärv.
Hos oss får du arbeta med några av marknadens mest spännande varumärken inom fitness och performance.
Vad erbjuder rollen?
Som Senior Key Account Manager får du en central roll i vår fortsatta tillväxtresa. Du ansvarar för att utveckla försäljningen mot professionella kunder såsom gymkedjor, hotell, företag, kommuner, föreningar och träningsanläggningar.
Du kommer arbeta med välkända varumärken som KRAFTMARK, Centr x HYROX, Freemotion Fitness, Assault Fitness, Master Fitness, Booty Builder och Skelcore för att nämna några.
Dina ansvarsområden:
Driva försäljning mot nya och befintliga nyckelkunder
Bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla partnerskap
Ansvara för hela affären - från prospektering till avslut
Ta fram offerter, lösningsförslag och större projektupplägg
Delta vid mässor, events och kundaktiviteter
Hålla produktpresentationer och utbildningar
Identifiera nya marknadsmöjligheter och bidra strategiskt till vår tillväxt
Rollen innebär stor frihet där du själv planerar dina kundmöten, resor och aktiviteter. Du arbetar måndag till fredag, enstaka helger förekommer i samband med mässor och event. Placeringen är flexibel. Vi ger dig friheten att arbeta där du presterar som bäst, så länge du är trygg i att driva affärer självständigt och leverera resultat. Vill du utgå från ett kontor kan du ansluta till någon av våra hubbar som du antingen hittar i Malmö, Hästveda, Varberg eller Jönköping.
Vem är du?
För att vara den vi söker har du dokumenterad erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning, gärna inom fitness, sport, retail eller närliggande bransch. Du är trygg i att driva större affärer och har flera års erfarenhet som Key Account Manager med komplex försäljning där du ansvarat för hela affären, från första kontakt till förhandling och avslut.
Du är en relationsbyggare som trivs i dialogen med kund och har en naturlig förmåga att skapa förtroende och långsiktiga kundrelationer. Samtidigt har du ett starkt affärsfokus, god struktur i ditt arbete och en förmåga att identifiera och driva affärsmöjligheter framåt. Du är självgående, driven och lösningsorienterad, med en vana att arbeta mot tydliga mål där du levererar resultat.
Vidare har du god systemvana och känner dig bekväm med att arbeta i olika affärssystem och digitala verktyg. Du kommunicerar obehindrat i svenska i såväl tal som skrift, med goda kunskaper i engelska. Vi ser att du har B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten. Har du dessutom ett redan etablerat nätverk inom träningsbranschen kommer detta väga tungt.
Är detta din perfekta match?
Hos Vartex AB får du en nyckelroll i ett bolag med hög energi, korta beslutsvägar och stora ambitioner. Du blir en del av en växande koncern där entreprenörsanda, passion och affärsfokus genomsyrar kulturen.
Där du får möjligheten att påverka, växa och arbeta med marknadsledande varumärken som driver och definierar utvecklingen i branschen.
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 17 maj 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Vartex AB.
