Senior Key Account Manager, Network Innovations Sweden AB
2026-02-19
I rollen som Senior Key Account Manager på nordisk nivå ansvarar du för att utveckla och växa våra mest strategiskt viktiga kunder inom försvar, myndigheter och industriella sektorer. Du driver både befintliga och nya affärer inom satellitkommunikation (Satcom), RF-teknik och avancerade kommunikationslösningar och fungerar som den kommersiella länken mellan kund och vår tekniska organisation. Du arbetar långsiktigt med affärsutveckling, strategiska kundplaner, komplexa avtal och lösningsförsäljning - alltid med fokus på säkerhet, robusthet och hög tillgänglighet.
Dina huvudsakliga ansvarområden är:
• Äga och utveckla relationen med nordiska nyckelkunder inom försvar, krisberedskap och industri
• Identifiera nya affärsmöjligheter och driva expansion på både nationell och nordisk nivå
• Leda avancerade avtalsförhandlingar i säkerhetsklassade och tekniskt komplexa miljöer
• Ansvara för kundplaner, offerter, prognoser, och pipeline
• Samarbeta nära tekniska team för säker överlämning av affärer till drift och leverans
• Arbeta i CRM-system samt använda branschspecifika plattformar som Satcompass NextGen, Satcontrol etc.
• Representera bolaget vid kundmöten, mässor och branschforum i Norden
• Kontinuerligt rapportera affärsläge, leads och möjligheter till VDKvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• Kandidatexamen från högskola eller universitet inom ekonomi, teknik eller militär bakgrund och erfarenhet från Försvarsmakten
• Minst 5 års erfarenhet av B2B-försäljning och förhandling, gärna inom Satcom, RF-teknik, telekom, försvar eller avancerad teknisk lösningsförsäljning
• Erfarenhet av att sälja till offentliga myndigheter, militär eller andra säkerhetsklassade aktörer
• Teknisk förståelse för kommunikationsteknik, RF, telekom eller satellitsystem
• Trygg i komplexa upphandlingar, långa säljcykler och strategiska kunddialoger
• Erfarenhet av CRM-system
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• B-körkort (krav)
• Möjlighet att resa i (främst) Norden
• Svenskt medborgarskap
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du besitter följande kompetenser/egenskaper:
• Tekniskt intresserad och trygg i dialoger med ingenjörer, specialister och operativa användare
• Relationsskapande och kommunikativ med förmåga att bygga förtroende på högsta nivå
• Prestigelös, lösningsorienterad och värderingsstyrd
• Självgående med starkt eget driv och god struktur i komplexa projekt
• Affärsstrategisk och analytisk med god förmåga att omsätta kundbehov till affär
• Trivs i miljöer där säkerhet, noggrannhet och kvalitet har hög prioritetOm företaget
Vi är ett specialiserat teknikbolag som utvecklar och levererar avancerade kommunikationslösningar för kunder med höga krav på säkerhet, robusthet och tillgänglighet. Våra system används ofta av organisationer där kommunikation är affärs och samhällskritisk - exempelvis försvar, myndigheter och industriella aktörer. Vi kombinerar teknisk expertis med ett nära och långsiktigt kundsamarbete. Vår kultur präglas av professionalism, enkelhet och samarbete, där alla bidrar till att skapa stabila och framtidssäkra lösningar för våra kunder. Vårt svenska huvudkontor finns i Stockholm som flyttas under våren till Sandsborgsvägen 55. Vi fortsätter att växa i Norden i takt med att behovet av säker kommunikation ökar.
Network Innovations Sweden är en del av Network Innovations Inc, med huvudkontor i Canada och flertalet kontor spridda över världen. NI Sweden ingår i EMEA affärsområdet, tillsammans med kontoren i Tyskland och Holland.Så ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20.
Om Addilon
Rekrytering och uthyrning av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.
