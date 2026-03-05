Senior Javautvecklare (Minervaramverket)
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren javautvecklare för utveckling av ett nytt system som byggs i Java hos en aktör inom bank och finans. Du blir en del av ett team med totalt 11 personer, där du arbetar tätt tillsammans med flera javautvecklare. Rollen passar dig som trivs med samarbete, är bekväm med både parprogrammering och självständigt arbete, och som gärna stöttar mer juniora kollegor.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla backend i ett nytt Java-baserat system.
Samarbeta nära med teamet för att lösa tekniska problem, både genom parprogrammering och individuellt arbete.
Bidra med teknisk vägledning och stöd till juniora utvecklare.
Arbeta enligt Minervaramverket (backend) i leveransen.
KravMinst 5 års erfarenhet av javautveckling (främst backend).
Tidigare erfarenhet av att arbeta i Handelsbanken.
Kunskap i Minervaramverket (backend).
Svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av fullstackutveckling.
Erfarenhet av Athena (frontend).
Tidigare erfarenhet från FCP-området och/eller betalområdet.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
