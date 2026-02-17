Senior Javautvecklare med coachande ansvar
2026-02-17
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren systemutvecklare som vill kombinera teknisk leverans med ett coachande förhållningssätt. Du kliver in i ett team under uppbyggnad med it-traineer och stöttar både i vardagens utvecklingsarbete och i teamets kompetensutveckling. Rollen passar dig som trivs med att vara en trygg teknisk referens, samtidigt som du fortsätter att utveckla och leverera moderna Java-lösningar med fokus på Spring och containerbaserade miljöer.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla system i Java med Spring Boot och Spring-ramverk
Bidra i den tekniska leveransen, inklusive design och implementation av lösningar
Handleda och stötta teammedlemmar med ett coachande arbetssätt
Arbeta med utveckling mot containerplattformar, exempelvis Docker och Kubernetes
Vara ett stöd i teamets arbetssätt och tekniska kvalitet
Krav5 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling
4 års arbetslivserfarenhet av Java EE eller Springboot och Springramverk
1 års arbetslivserfarenhet inom utveckling mot containerplattformar såsom Docker och Kubernetes
Meriterande6 års arbetslivserfarenhet av Java EE eller Springboot och Springramverk
2 års arbetslivserfarenhet som team lead, tech lead, scrummaster, handledare eller annan coachande rollSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
