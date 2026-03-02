Senior Javautvecklare inom Spring och Kubernetes
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som systemutvecklare i ett agilt team deltar du i hela utvecklingskedjan - från design och utveckling till kvalitetssäkring och förvaltning. Uppdraget befinner sig i en intensiv och spännande fas där ett nytt värderingssystem byggs på en modern och framtidssäkrad teknisk plattform, parallellt med fortsatt leverans och vidareutveckling av befintliga systemstöd. Du arbetar i nära samarbete med verksamheten och andra myndighetsintressenter, med fokus på att leverera lösningar som skapar tydligt värde. Teamet präglas av hög kvalitet, noggrannhet och helhetstänk, och erbjuder en miljö där idéer tas tillvara och erfarenheter delas.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla backend-tjänster i Spring med Java eller Kotlin
Delta i hela utvecklingsprocessen i ett agilt arbetssätt tillsammans med verksamheten
Arbeta med automatiserad testning för att säkerställa kvalitet och robusthet
Utveckla och arbeta mot relationsdatabaser
Ta driftansvar för applikationer och arbeta med Continuous Delivery
Arbeta i containerplattformar såsom OpenShift/Kubernetes
KravErfarenhet av att utveckla backend-tjänster i Spring-ramverket med Java eller Kotlin
Vana att arbeta med automatiserad testning
Erfarenhet av arbete med relationsdatabaser
Erfarenhet av OpenShift/Kubernetes, driftansvar för applikationer samt Continuous Delivery
Flytande svenska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av kravinsamling och lösningsarkitektur
Erfarenhet av frontend-utveckling i Angular eller motsvarande ramverk
Verksamhetskunskap inom fastighetsvärderingSå ansöker du
