Senior Javautvecklare
Syntronic söker en senior javautvecklare till spännande uppdrag hos kund!
Vi söker en senior Javautvecklare med gedigen erfarenhet som vill arbeta med moderna tekniker och vara med och utveckla avancerade, skalbara lösningar i kunduppdrag. I rollen arbetar du med bland annat AWS och microservice-arkitektur för att designa, bygga och vidareutveckla robusta tjänster.
Du tar stort eget ansvar och arbetar nära andra utvecklare i teambaserade leveranser där du bidrar genom hela tjänstens livscykel. Rollen omfattar allt från kravanalys och systemdesign till utveckling, test, driftsättning och förvaltning, med ett kontinuerligt fokus på förbättringar, kvalitet och innovation.
Vi söker dig som:
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom t.ex. Datavetenskap, Teknik, Matematik, Mjukvaruutveckling eller motsvarande
Har minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom systemutveckling
Erfarenhet av agila arbetssätt, exempelvis SAFe eller Scrum
Gedigen erfarenhet av microservice-baserade system
Djupa kunskaper i Java, Linux, Spring Boot, Maven eller enhetstestning med exempelvis JUnit
Erfarenhet av AWS-tjänster, bland annat CloudFormation, Identity and Access Management (IAM), EC2, ECS, Lambda eller API Gateway
Erfarenhet av databaser som DynamoDB och/eller Aurora PostgreSQL
Har förmåga att kommunicera flytande på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande kompetenser:
Kunskap inom IT- och applikationssäkerhet
Erfarenhet av certifikathantering och bästa praxis för certifikatens livscykel
Arbete med både relationsdatabaser och NoSQL-databaser
Erfarenhet av CI/CD och kontinuerlig integration i microservice-miljöer
Är en kreativ och flexibel problemlösare som är öppen för att testa nya arbetssätt och trivs med att arbeta brett genom hela mjukvaruprocessen. Vi ser att du är nyfiken och dynamisk i din roll, gillar att utforska nya lösningar självständigt och trivs i samarbete med andra. Du har ett inkluderande arbetssätt och bidrar till en positiv och öppen teamkultur.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 10 mars. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post. Så ansöker du
