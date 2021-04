Senior javautvecklare - Amarelle & Partners AB - Datajobb i Malmö

Amarelle & Partners AB / Datajobb / Malmö2021-04-12Amarelle & Partners söker nu för kunds räkning en senior javautvecklare för direkt rekrytering. Vår kund är ett internationellt bolag som arbetar med den senaste tekniken och tjänsten är placerad i Malmö. Start omgående.Du brinner för utveckling, smarta lösningar och har ett stort IT-intresse - till dig har vi drömjobbet på gång! För vår kunds räkning söker vi dig som är senior javautvecklare och som drömmer om att arbeta med moderna tekniker bl.a. AWS, node.js och React. och bredda dina kunskaper. Hos vår kund kommer du tillsammans med engagerade kollegor bidra till bolagets fortsatta framgång!Vi söker nu dig som vill kombinera din utvecklarpassion med ett högre syfte.Krav och innehåll i tjänstenHos oss får du utveckla i en modern teknikstack och tillsammans med dina kollegor i teamet ansvara för de backend-system. Du blir en del av ett vasst team med fyra personer med experter på utveckling, test, analys samt produkt.DevOps och agile är nyckelord hos oss och teamet ansvarar för hela kedjan från idé till produktion inom sin domän. Det finns ingen färdig lösning på hur du ska gå tillväga, istället jobbar ni fram lösningar tillsammans i teamet.Du kommer arbeta inhouse i ett av de viktigaste projekten för region syd. Projektet går ut på att utveckla ett digitalt verktyg, som kunder och medarbetare i många olika länder kommer att använda.Vi söker dig som har:JavaDropwizard Micro ServicesAmazon AWSActiveMQ,Docker,VuePostgreSQL.ReactSom person är du en fena på problemlösning och som gärna tar dig an en utmaning. Du är en teamplayer som har lätt att sammarbeta med både kunder och kollegor. Älskar att ta ansvar och att arbeta mot höga mål.Innehar en högskole- eller civilingenjörsexamen inom datateknik, systemvetenskap, datavetenskap eller motsvarande.Du har goda kunskaper i svenska / engelska. Vi tror du har minst 6 års erfarenhet.2021-04-12Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2021-05-12.Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening. Notera även att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!Hos Amarelle & PartnersAmarelle & Partners rekrytering/bemanningsdel innebär att du blir en del av ett personligt och litet bolag med stort engagemang, hjärta och professionalitet. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg. Som konsult hos oss kommer du att uppskatta ett närvarande ledarskap från våra konsultchefer som alla är diplomerade coacher. Genom kontinuerlig kontakt under onboardingen i dina uppdrag ser vi till att du får en flygande start! Det vinner både våra kunder och vi i team Amarelle & Partners på, i ett långsiktigt partnerskap.Varaktighet, arbetstidHeltid enligt ökLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-29Amarelle & Partners AB5686473