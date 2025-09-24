Senior Javautvecklare - Malmö
2025-09-24
Senior Javautvecklare - Finans
Rollbeskrivning
Vi söker en senior Javautvecklare med erfarenhet inom finansbranschen. I rollen blir du en viktig del av utvecklingsteamet och ansvarar för att skapa robusta, skalbara och effektiva lösningar. Du arbetar med modern Javautveckling, där Spring Boot är en central del av teknologin.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla systemlösningar inom finansområdet
Arbeta med Java och Spring Boot i komplexa IT-miljöer
Delta i hela utvecklingscykeln, från design till implementation och test
Samarbeta nära med kollegor och verksamheten för att säkerställa högkvalitativa lösningarKvalifikationer
Gedigen erfarenhet av Java
Gedigen erfarenhet av Spring Boot
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
Start/Längd
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
På plats 3 dagar/vecka (ort enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Detta är ett heltidsjobb.
211 35 MALMÖ
