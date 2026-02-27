Senior Java-utvecklare
Qronos AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-02-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qronos AB i Malmö
, Lund
eller i hela Sverige
Vi söker seniora Java- utvecklare (5+ år)
Bli en del av Qronos - där teknik möter människan
Om rollen
Qronos söker nu seniora Java-utvecklare till tekniskt avancerade uppdrag i Malmö.
Det här är inte en roll för dig som "kan lite backend".
Det här är för dig som förstår hur system fungerar - på djupet.
Vi arbetar i miljöer där kraven är höga, tempot är professionellt och kvalitet inte är förhandlingsbar.
Vad du kommer att arbeta med
* Backendutveckling i Java
* Design och implementation av robusta API:er
* Microservices-arkitektur i produktionsmiljö
* Eventdrivna system (Kafka eller motsvarande)
* Datamodellering och arbete mot SQL-databaser
* Versionshantering och strukturerade utvecklingsflöden
Du förväntas ta ansvar för tekniska lösningar, identifiera svagheter och förbättra befintliga system. Du ska kunna leverera - inte bara delta.
Krav - på riktigt
Vi söker dig som:
* Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av Java
* Har byggt och driftsatt microservices i produktion
* Har arbetat med Kafka eller annan eventbaserad arkitektur
* Har djup förståelse för REST, transaktioner och dataintegritet
* Har goda kunskaper i SQL och databasutveckling
* Är bekväm i Git-baserade utvecklingsmiljöer
Du har med stor sannolikhet en civilingenjörs- eller högskoleexamen inom relevant tekniskt område.
Vad vi förväntar oss
* Du kan förklara varför du väljer en lösning - inte bara hur
* Du förstår konsekvenserna av dina tekniska beslut
* Du är strukturerad, analytisk och leveransfokuserad
* Du har hög professionell nivå i både kommunikation och samarbete
* Du trivs i en miljö där du arbetar på plats och är närvarande i teamet
Vi söker anställda konsulter som vill vara en del av Qronos.
Om Qronos
Qronos är din betrodda partner inom IT-konsulttjänster, specialiserat på mjukvaruutveckling, kvalitet och agilt ledarskap. Vi erbjuder en omfattande portfölj av tjänster som sträcker sig från tech-startups till stora företag. Vår styrka ligger i människor - vi kopplar samman kunder med rätt kompetens från vårt stora nätverk av experter.
Med konsulter baserade i Malmö och en multi-industry delivery erbjuder vi ett jordnära och ödmjukt arbetssätt, kundfokus samt nyfikenhet och öppenhet. Vår filosofi är att kombinera beprövade teknologier med erfaret ledarskap för att hjälpa företag att växa effektivt och hållbart.
Hos oss får du:
• Stöd i din kompetensutveckling och konsultresa.
• En inkluderande kultur där vi värnar om både prestation och trivsel.
• Snabba beslutsvägar och nära dialog med ledningen.
• Ett starkt team med skandinavisk arbetskultur, pålitlighet och kommunikation i fokus.
Ansök nu!
Skicka ditt CV och en kort motivering till jobb@qronos.se
. Vi går igenom ansökningar löpande och ser fram emot att lära känna dig.
Notera att vi undanber oss kontakt från annonssäljare och rekryteringsbolag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@qronos.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qronos AB
(org.nr 556823-4073)
Hyllie Boulevard 53 (visa karta
)
215 37 MALMÖ Arbetsplats
Malmö, Hyllie Jobbnummer
9769150