Senior Java Fullstackutvecklare
Iver Accelerate AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-03
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Vill du ta din expertis inom Javautveckling till nästa nivå och samtidigt arbeta med AI som en naturlig del i hur vi bygger moderna system? Vi söker en senior utvecklare med lång erfarenhet av Java och moderna frontend-ramverk som vill vara med och bygga framtidens digitala lösningar tillsammans med oss på Accelerate.
Din roll Som en del av vårt utvecklingsteam är du en central del i arbetet med att skapa stabila, moderna och skalbara applikationer. Du kombinerar teknisk skicklighet med ett agilt arbetssätt och bidrar till lösningar som gör verklig nytta för användarna.
Du arbetar brett genom hela utvecklingskedjan, från design och utveckling till test och leverans, och växlar mellan backend- och frontendutveckling för att skapa robusta helhetslösningar.
I rollen arbetar du nära verksamheten och kunder i olika typer av uppdrag, från etablerade affärssystem till moderna, molnbaserade och AI-relaterade lösningar. Samtidigt är du med och utforskar hur AI kan användas både i utvecklingsprocessen och i de lösningar vi bygger.
Vem är du? Vi söker dig som har minst 8 års erfarenhet som fullstackutvecklare, med djup kompetens inom Java och erfarenhet av moderna webbteknologier. Du är lösningsorienterad, gillar att arbeta nära verksamheten och har ett öga för både teknik och användarvärde.
Du har ett genuint intresse för hur AI kan användas praktiskt i systemutveckling och ser möjligheterna med ny teknik. Du trivs i kundnära sammanhang, gillar att samarbeta och delar gärna med dig av din kunskap. Vi tror också att du har en akademisk utbildning inom systemutveckling eller liknande samt kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
För denna position krävs svenskt medborgarskap, och bakgrundskontroll genomförs.
Vi tror även att du har erfarenhet av:
Java och Spring Boot
React eller Angular
TypeScript eller JavaScript
Docker och Kubernetes
CI/CD
Agila arbetssätt såsom Scrum eller Kanban
Meriterande om du har erfarenhet av:
AI-integrationer eller LLM-baserade lösningar
Molnplattformar (Azure, AWS eller GCP)
Java EE/Jakarta EE
Vi erbjuder dig Som anställd på Accelerate erbjuder vi förutom spännande uppdrag och tekniker:
Utbildning & certifieringar via våra partners (Microsoft, Red Hat, HashiCorp, GitLab m.fl.)
En trygg och säker anställning med bra förmåner
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring
Flexibilitet, frihet och balans mellan jobb och fritid
Att bli en del av ett passionerat team med tekniskt vassa kollegor
Vi tror på gemenskap och kompetensutbyte – här utvecklas vi tillsammans och stöttar varandra för att alltid ligga i framkant.
Placeringsort Accelerate finns på flera orter i Sverige och Norge. För denna tjänst utgår du från vårt kontor i Stockholm, med möjlighet till hybridarbete.
Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse. Har du frågor? Kontakta Jesper Carlsson på jesper.carlsson@iver.se
.
Vi ser fram emot din ansökan. Välkommen till Accelerate! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8016885-2085050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Accelerate AB
(org.nr 556708-5260), https://career.accelerate-iver.com
Evenemangsgatan 2 C (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Accelerate Jobbnummer
9991539