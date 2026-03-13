Senior Java Developer
Sigma Technology Software Solutions AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-03-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigma Technology Software Solutions AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Karlskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-13Beskrivning av jobbet
Vi söker en verkligt senior Java-ingenjör - inte bara erfaren, utan någon som instinktivt vet var i ett komplext system sprickan uppstår. Du har löst problem som andra gett upp på, och du trivs längst ned i kaninhålet.
Baskunskaper
Djup erfarenhet av Java (17+) i storskaliga produktionsmiljöer med höga krav på prestanda, tillförlitlighet och underhållbarhet
Solid förståelse för JVM-internals, concurrency och minnehantering - du vet vad som händer under huven
Erfarenhet från genuint komplexa projekt: distribuerade system, mikrotjänstarkitektur, eventdriven design eller liknande domäner
Vana vid moderna Java-ekosystem: Spring Boot, Quarkus eller liknande ramverk i kombination med REST och/eller gRPC
Förmåga att sätta sig in i en okänd codebase snabbt och fatta välgrundade tekniska beslut - inte bara implementera spec
Förmåga att stå på dig i tekniska diskussioner: du motiverar dina ståndpunkter med fakta och erfarenhet, är lyhörd för goda argument - men viker inte för grupptryck
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
Erfarenhet av molnplattformar (AWS, GCP eller Azure) och containerisering med Kubernetes
Systemdesign på arkitektnivå - du har ritat, motiverat och ägt tekniska beslut i komplexa miljöer
Bakgrund inom fintech, telekom, fordon, industri eller annan domän med höga tillförlitlighetskrav
Erfarenhet av säkerhet och inloggningsteknologi, tex OAUTH2 eller OpenId mfl
Bidrag till intern plattformsutveckling eller open source Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Technology Software Solutions AB
(org.nr 559283-3791), https://sigma.se/sv/position/?id=profiler-positions-7882 Arbetsplats
Sigma Technology Jobbnummer
9796482