Senior IT-upphandlare - Telge Inköp
Telge Inköp AB / Inköpar- och marknadsjobb / Södertälje Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Södertälje
2025-08-26
Välj Telge - här får du kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och som medarbetare får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka.
Vi tror på dig som individ och utgår ifrån att du bär på din alldeles egna unika förmåga att kunna göra skillnad. Vi tror också på att det är bra att vi har olika bakgrunder och erfarenheter för att vi tillsammans ska kunna göra skillnad. Modig är ett av våra fyra kärnvärden och tillsammans med våra tre andra kärnvärden - öppen, enkel och personlig - präglar de mycket av det vi gör. För att du ska må bra och nå din fulla potential, så vet vi att du behöver en god balans mellan arbete och fritid.
Så här säger Peter Lindström, rekryterande chef om rollen: "Du kommer att arbeta med spännande och utvecklande uppdrag med flera kunder. Du kommer även vara med på vår resa mot att bli en av de modernaste inköpsbolagen i landet. Här får du tillgång till väletablerade och kvalitativa verktyg och processer för inköpsarbetet. Du har goda förutsättningar att lära dig mer, vara med och påverka och ständigt förbättra våra processer enligt Lean."
Arbetsuppgifter och ansvar Du leder och genomför självständigt upphandlingar, oftast i projektform. Du har en central roll i hela processen, från analys och strategi till upphandling. Våra kunder är både kommuner och kommunala bolag och tillsammans med dem genomför du upphandlingar inom inköpsområdet IT.
IT-gruppen består idag av fem inköpare med underkategorierna IT-hårdvara, IT-mjukvara, IS/IT tjänster, digitala tjänster och övriga konsulter samt en gruppchef. Inom teamet stöttar vi varandra med upphandlingar inom områdena oavsett vilken kategori man har ansvar för.
Vi är Telge Inköp På Telge Inköp jobbar idag drygt 35 engagerade kollegor, alltid med affären och nytta för kunden i fokus. Vi har en inköpsvolym på cirka fyra miljarder kronor och många intressanta kunder inom samhällets alla branscher. Om du vill driva affärer och växa med oss, vår region och våra kunder är du varmt välkommen med din ansökan.
Vår önskelista Vi vill gärna lära känna dig och veta lite mer om vad du kan. Du behöver ha relevant akademisk examen eller genomförd inköpsutbildning på yrkeshögskola, certifierad inköpare (eller relevanta kunskaper inhämtade på annat sätt) samt flerårig arbetslivserfarenhet inom IT och/eller inköp inom IT.
Vi ser gärna att du är resultatorienterad och har god förmåga att tänka analytiskt och arbeta strukturerat. Inom Telge Inköp AB är affärsmässighet ett starkt driv och här bidrar du med det samt din kommunikativa förmåga. Goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och kunskaper inom IT och Office-paketet och gärna upphandlingsverktyg är andra förmågor som också behövs för den här tjänsten.
Plus i kanten Vi begär inte att du ska kunna allt, men om du har erfarenhet av någon eller några av följande är det ett plus: Kunskap och/eller erfarenhet av något eller flera av följande områden: IT inom näringslivet, inköp/upphandling från näringsliv eller offentlig sektor inom IT området, försäljning IT inom näringsliv eller offentlig sektor, offentlig upphandling (LOU), IT projektledning, samt intresse för och erfarenhet av digitalisering.
Mångfald, inkludering och trygghet Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum 15 september 2025. Vi går igenom ansökningar löpande, så sök redan idag.
Några frågor? Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det rekryterande chef Peter Lindström du ska kontakta, på 08-550 227 42. Facklig kontaktperson för SACO är Magnus Enderin som du når på 08-550 220 00. Visions fackliga kontakt når du på vision@telge.se
Välkommen hit, du med! Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun och består av nio helägda bolag med cirka 900 medarbetare som fördelas över drygt 250 olika yrkesgrupper. Inom Telgekoncernen finns en stor bredd av bolag och de som ingår är Södertälje Hamn, moderbolaget Telge AB, Telge Bostäder, Telge Fastigheter, Telge Inköp, Telge Nät, Telge Tillväxt, Telge Återvinning och Tom Tits Experiment. Det som binder ihop oss och är gemensamt för oss alla är att vi jobbar för att förena affärer med samhällsnytta, samtidigt som vi har kul på jobbet. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och för oss handlar hållbarhet om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi planerar långsiktigt och agerar kortsiktigt för att nå vara hållbarhetsmål.
Vår bas finns i Södertälje - här är ambitionsnivån hög, expansionstakten snabb och utvecklingsviljan stor. Vi är familjära och hälsar på varandra när vi möts i korridoren eller vid kaffemaskinen. Bolagens variation gör att du med rätt personlighet och attityd kan komma långt. Det finns många olika karriärvägar att välja mellan. Vi arbetar tillsammans för att följa vår strategi och nå koncernens hållbarhetsmål med ambitionen att göra det så bra vi kan för de som bor och verkar i Södertälje. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
