Senior IT-tekniker till Malmö
Friday Väst AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2026-03-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Malmö
, Lund
, Svedala
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en bred och verksamhetsnära IT-roll där du får kombinera support, drift och utveckling? Nu söker vi en senior IT-tekniker till en organisation verksam inom transportlogistik i Malmö. Här får du en nyckelroll i att säkerställa att IT-miljön fungerar effektivt och stöttar verksamheten - från kontor till produktionsmiljö. Ansök idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:
För att vår kunds IT-miljö ska fungera smidigt och stödja verksamheten på bästa sätt söker vi en senior IT-tekniker med bred kompetens. I rollen ansvarar du för att allt från enklare användarsupport till mer avancerade uppgifter, såsom konfigurering och administration av system och plattformar (t.ex. Intune och Entra), fungerar effektivt.
En viktig del är också att fungera som kvalificerad beställare mot externa IT-leverantörer. Med din kompetens säkerställer du att kravställning, beställningar och samarbeten håller hög kvalitet, så att kunden får rätt lösningar och tydligt formulerade behov.
Den här rollen är bred och omfattar hela spektrumet inom IT: support, drift, administration, utbildning och utveckling av kundens IT-miljö. Du deltar i upphandling av nya system, optimerar befintliga lösningar och bidrar i arbetet med avtal och leverantörsdialoger.
Rollen erbjuder stor frihet och möjlighet att påverka hur kundens IT-miljö utvecklas. Som senior IT-tekniker blir du en nyckelperson både i den dagliga driften och i den strategiska utvecklingen av IT.
ARBETSUPPGIFTER:Ge kvalificerad IT-support till interna användare via ärendehanteringssystem och telefon
Hantera och felsöka i M365, D365, Active Directory, Azure AD/Entra och Intune
Arbeta med klienthantering, nätverk och kringutrustning
Stötta vid problem i konferensrum och produktionsmiljö
Hantera IT kopplat till PDI-processer där fordon programmeras och anpassas
Säkerställa att IT-miljön fungerar stabilt och proaktivt förbättras
Agera beställare gentemot externa leverantörer och driva dialoger
Delta i upphandling av nya system samt utveckling och optimering av befintliga lösningar
Arbeta med dokumentation, struktur och förbättring av IT-processer
VI SÖKER DIG SOM:Har flera års erfarenhet av IT-support och/eller drift i en bred roll
Har god kunskap inom M365, Active Directory och Azure/Entra
Har erfarenhet av klienthantering och gärna Intune
Är van att arbeta i ärendehanteringssystem
Har goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används inom kontaktytor internt såväl som extern
Har B-körkort och tillgång till bil
Vi tror att du är en lösningsorienterad och självgående person som trivs i en roll med många kontaktytor. Du är kommunikativ, serviceinriktad och har en naturlig förmåga att skapa struktur samtidigt som du kan arbeta snabbt och effektivt. Du tycker om att ta ansvar och vill vara med och påverka hur IT-miljön utvecklas framåt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter x månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO: Omfattning: heltid
Start: enligt överenskommelse
Placering: Malmö
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "friday 4428".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Friday Syd AB Kontakt
Consultant Manager
Consultant Manager
Vanessa Roqueta vanessa.roqueta@friday.se
9815630