Senior IT-tekniker
Humanit Stockholm AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-01
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Är du en tekniskt vass problemlösare med känsla för service?
Du har flera års erfarenhet inom IT och trivs i en roll där du får kombinera din tekniska bredd med ett genuint engagemang för användare. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa miljöer och lösa problem effektivt – samtidigt som du förklarar lösningarna på ett pedagogiskt sätt.
Du har ett stort intresse för teknik, infrastruktur och nätverk, och du är van att arbeta självständigt med såväl support som förbättringsarbete. Kommunikation är en av dina styrkor, och du vet vikten av tydlig återkoppling – både internt och mot kund.
Vi söker dig som har minst 4 års erfarenhet av liknande roller. Du trivs med ansvar, bidrar gärna till utveckling av processer och är en viktig spelare i teamet – både tekniskt och socialt.
Arbetsuppgifter – Senior IT-tekniker
Som senior IT-tekniker ansvarar du för att säkerställa en stabil, säker och effektiv IT-arbetsmiljö för organisationens användare. Du arbetar proaktivt och strategiskt med både drift, support och utveckling av workplace-lösningar. Dina insatser har direkt påverkan på användarupplevelse, produktivitet och informationssäkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Självständigt installera, konfigurera och hantera klientplattformar, skrivare, telefoner och andra workplace-enheter
Leda felsökning och hantera komplexa tekniska incidenter relaterade till arbetsplatsmiljön – både på plats och via fjärrsupport
Säkerställa patch- och uppdateringshantering enligt säkerhetsstandarder och övervaka systemens hälsa och regelefterlevnad
Stötta användare på en avancerad nivå, samt bidra till användarutbildning och kunskapsspridning internt
Dokumentera förändringar, förbättringar och lösningar på ett strukturerat sätt, samt hantera inventarier och livscykelhantering
Bidra med förbättringsförslag för ökad automation, effektivisering och kvalitet i workplace-processer och tekniska plattformar
Arbeta nära IT-drift, informationssäkerhet och arkitektur för att säkerställa helhetsperspektiv och kontinuerlig utvecklingPubliceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Minst 4–5 års erfarenhet av arbete med IT-arbetsplatslösningar i större organisationer
Goda kunskaper inom Windows-plattformar, M365, nätverksanslutningar, felsökning, image-hantering och klientdistribution (t.ex. Intune, SCCM)
Vana att arbeta självständigt med förbättringsarbete och förändringshantering
Erfarenhet av att skapa och följa upp teknisk dokumentation och rutiner
Stark kommunikationsförmåga och vana att ge stöd till både tekniska och icke-tekniska användare
Svenska flytande i tal och skrift
💚 Human IT
Human IT handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden 🚀
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Sveriges 7:e bästa arbetsplats 2026! Humanit arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Human IT's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Human IT anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6093311-2079696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humanit Stockholm AB
(org.nr 556803-2287), https://career.humanit.se
Vasagatan 10 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Humanit Jobbnummer
9986730