Senior IT-projektledare till vår kund i Lund
2025-10-03
Uppdragsbeskrivning
För en kunds räkning söker vi nu en senior IT-projektledare för vidareutveckling och infrastrukturell flytt av ärendehanteringsfunktioner i en plattform för dokumenthantering. Kundens område för information har startat ett initiativ för att se över dagens ärendehanteringsfunktioner för att anpassa innehållet och strukturen till nya mål och framtida behov. Vi söker nu en erfaren IT-projektledare som kan leda arbetet för att säkerställa effektiv leverans och hög kvalitet.
Vi ser gärna att projektledaren finns på plats på kontoret, men det ges även utrymme för visst arbete på distans.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Upprätta och följa upp projektplan, tidslinje och budget
Leda projektmöten och säkerställa tydlig kommunikation inom projektgruppen
Identifiera och hantera risker, avvikelser och förändringar
Samordna interna och externa resurser
Rapportera projektstatus till styrgrupp och andra intressenter
Säkerställa dokumentation och överlämning vid projektets avslut
Ansvara för projektets hantering av flytt till molntjänst inom området dokument- och informationshantering
Obligatoriska krav
Erfarenhet av projektledning inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av förflyttning till molntjänster
God kommunikationsförmåga och vana att hantera flera intressenter
Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat
Relevant erfarenhet av projektledning och projektmetoder
Erfarenhet av förändringsledning eller verksamhetsutveckling
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-10-03
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
