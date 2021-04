Senior It-Projektledare Till Tietoevry - Bravura Sverige AB - Datajobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Datajobb / Stockholm2021-04-13Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-13Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos TietoEVRY.TietoEVRY är ett ledande digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. TietoEVRY har idag cirka 24 000 experter anställda globalt med huvudkontor i Finland. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka tre miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs.TietoEVRY söker nu en senior projektledare med placering i Stockholm eller Linköping. Du tillhör ett team om cirka 75 kollegor som arbetar med konsulting, support och drift av IFS Applications. Teamet växer då TietoEVRY står inför en expansionsfas.I rollen som senior IT-projektledare leder du projekt kopplade till nyimplementationer samt uppgraderingar av IFS Applications. Det kan exempelvis handla om beställning av nya test- och produktionsmiljöer. Du leder införandet av den nya infrastrukturen och etablerar de tjänster som kunden avtalat om. Exempel på andra typer av projekt kan vara förstudier där slutresultatet presenteras för företagsledningar. Du skapar projektplaner, leder och fördelar arbete samt ansvarar för budget, resultat och onboarding av nya kunder till företagets tjänster. Att skapa goda samarbeten internt samt externt med företagets kunder och övriga leverantörer är viktigt. Vidare ser du till helheten och kundens behov av ytterligare stöd och tjänster från TietoEVRY.Vid större implementationsprojekt kan du samarbeta med en huvudprojektledare och själv agera delprojektledare med ansvar för de tekniska områdena. I andra fall är du huvudprojektledare. Projektens storlek och tidsplaner skiljer sig vilket i praktiken innebär att du jobbar mot flera projekt parallellt. Du stöttar också i andra delar av teamets ansvarsområden vid behov, det kan exempelvis handla om förbättringsarbete eller annat arbete som driver leveransen framåt.De flesta uppdragen är i Stockholm men företagen kan också finnas på annan ort i Sverige. I de allra flesta fall kan du utföra ditt arbete remote eller från TietoEVRYs kontor.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Eftergymnasial utbildning inom IT alternativt motsvarande arbetslivserfarenhetMinst tre års erfarenhet i en senior projektledarroll inom ITGoda kunskaper inom Windows Server och databaserFlytande svenska och engelska, både i tal och i skriftMeriterande:Erfarenhet från IFS applications eller andra ERP-systemErfarenhet från integrationErfarenhet från projektmodellen PPSCertifierad inom projektledningFör att lyckas och trivas i rollen som senior projektledare ser vi att du är driven och trivs med att arbeta i ett tätt samarbete med andra. Du brinner för kundkontakt och är naturligt duktig i din kommunikation oavsett vem mottagaren är. I och med din gedigna erfarenhet är du van att självständigt driva tekniska projekt under ett högt tempo under strukturerade former. Som person är du inkluderande och hjälpsam och värdesätter en arbetsmiljö som präglas av generositet. Du sätter stort värde i att hålla tidsplaner och är lyhörd inför dina kollegor.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: Stockholm eller LinköpingLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: stockholm, linköping, tietoevry, it, konsult, projektledare, IFS, test, remote, Windows Server, databaserVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-05-04Bravura Sverige AB5689268