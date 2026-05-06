Senior It-Projektledare Inom It-Säkerhet (ztna)
Syspartner Consulting AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-05-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syspartner Consulting AB i Solna
, Stockholm
, Västerås
, Linköping
, Karlskoga
eller i hela Sverige
I rollen som konsult hos oss får du ett omväxlande jobb med en mängd olika arbetsuppgifter.
Rollen som Projektledare inom IT-säkerhet (ZTNA) hos vår kund inom försvarsindustrin
Du kommer att:
Som Projektledare med inriktning på Zero Trust, kommer du att leda och driva framgångsrika projekt som syftar till att implementera och förbättra Zero Trust-arkitekturen hos kunden. Din roll kommer att innebära att arbeta nära olika avdelningar för att säkerställa att alla system och processer uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna. Du kommer att vara en drivande kraft i att skapa en säker och pålitlig IT-miljö som skyddar kundens värdefulla tillgångar.
Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom IT-säkerhet, med fokus på Zero Trust. Minst +9 års erfarenhet som IT-projektledare.
Projektplanering och -utförande: Utveckla och genomföra projektplaner för att implementera Zero Trust-arkitekturen.
Riskbedömning och -hantering: Identifiera och hantera säkerhetsrisker inom projekt.
Stakeholderkommunikation: Hålla intressenter informerade om projektets framsteg och eventuella utmaningar.
Kvalitetssäkring: Säkerställa att alla projektleveranser uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna.
Dokumentation: Skapa och underhålla dokumentation för alla projektrelaterade aktiviteter och beslut.
Tekniska färdigheter:
Nätverkssäkerhet: Djup förståelse för nätverkssäkerhetsprinciper och tekniker, inklusive brandväggar, intrångsdetekteringssystem (IDS) och intrångsförhindrande system (IPS).
Identitet och åtkomsthantering (IAM): Erfarenhet av IAM-lösningar och bästa praxis för att hantera och säkra användaridentiteter och åtkomst.
Molnsäkerhet: Kunskap om säkerhetsaspekter inom molntjänster och erfarenhet av att implementera Zero Trust-principer i molnmiljöer.
Kryptering: Förståelse för krypteringstekniker och hur de används för att skydda data i vila och i transit.
Säkerhetsprotokoll och standarder: Kännedom om relevanta säkerhetsprotokoll och standarder, såsom NIST, ISO 27001 och andra branschstandarder.
Säkerhetsverktyg: Erfarenhet av att arbeta med olika säkerhetsverktyg och plattformar, inklusive SIEM (Security Information and Event Management), SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) och andra säkerhetslösningar
Teoretiska färdigheter:
Zero Trust-principer: Djup förståelse för Zero Trust-arkitektur och dess principer, inklusive "never trust, always verify".
Riskhantering: Förmåga att identifiera, bedöma och hantera säkerhetsrisker inom projekt.
Projektledning: Erfarenhet av att leda komplexa IT-projekt, inklusive planering, resursallokering, tidshantering och budgetering.
Stakeholderhantering: Förmåga att kommunicera effektivt med olika intressenter, inklusive tekniska team, ledning och externa partners.
Säkerhetskultur: Förmåga att främja en säkerhetsmedveten kultur inom organisationen och säkerställa att alla medarbetare följer säkerhetsprotokoll och bästa praxis.
Meriterande:
Certifieringar som CISSP, CISM, PMP eller andra relevanta certifieringar är en fördel.
En central del i arbetet är att skapa och upprätthålla goda relationer med berörda inom och runt projektet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar planering och koordinering av projekt från början till slut. Du sätter upp realistiska deadlines och mål och ansvarar för resursplanering och tilldelning av arbetsuppgifter till teammedlemmar. Du ser till att ni uppnår, rapporterar och följer upp projektmål och mätetal i projektet. I rollen övervakar och rapporterar du projektets framsteg, samt kommunicerar med olika intressenter. Du hanterar risker och problem som kan uppstå under projektets gång och följer upp och utvärderar projekt efter avslutad leverans.
Vem är du? För rollen krävs det att du har tidigare erfarenhet inom projekledning/arbetat som projektledare sedan 9+ år, varav minst 5 år inom IT-säkerhet. Vi ser också att du har högskole- eller civilingenjörsexamen inom IT/teknik.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du är en person som är duktig på att koordinera och strukturera ditt arbete. Du är självgående och tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Vi tror att du har en förmåga att leda och motivera teammedlemmar och har en förmåga att kommunicera tydligt och effektivt både med interna och externa intressenter. Du trivs med utmaningar, är strukturerad och organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Rollen kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, vilket bland annat innebär krav svenskt medborgarskap. Vår kund verkar inom försvarsindustrin. Uppdraget är i säkerhetsklass.
Möjlighet finns att utgå både från Stockholm/Solna & Malmö.
Vilka är vi? SysPartner erbjuder konsultation inom infrastruktur och systemutveckling samt hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. Vi grundades i Linköping 2005 och har sedan dess expanderat till ytterligare tre städer, och vi finns idag även i Stockholm, Göteborg, Västerås och Luleå.
SysPartner strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar hos våra kunder. SysPartner lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vad du själv kan inbringa till företaget. Att ta med sig sina personliga intressen till arbetsplatsen är mer än uppskattat! Du kommer som medarbetare att få ta del av bra personalförmåner och få vara delaktig i en mängd sociala aktiviteter som ordnas av företaget årligen.
Blir du nyfiken? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7693564-1985640". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syspartner Consulting AB
(org.nr 556669-5044), https://karriar.syspartner.se
Landsvägen 37 (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
SysPartner Consulting AB Jobbnummer
9896073