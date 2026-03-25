Senior IT-projektledare för systemmigrering
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du får leda ett IT-projekt med fokus på flytt och migrering av IT-system till en central IT-miljö inom vård- och sjukvårdssektorn. Rollen passar dig som trivs med att hålla ihop komplexa initiativ där struktur, samordning och tydlig kommunikation är avgörande för ett lyckat resultat.
Här arbetar du nära både verksamhet och IT för att skapa framdrift, hantera beroenden och säkerställa en effektiv övergång. Du blir en nyckelperson i projektet och bidrar med ett tryggt ledarskap i en miljö där kvalitet, kontinuitet och samverkan står i fokus.
ArbetsuppgifterLeda och samordna projektet för flytt och migrering av IT-system.
Planera, genomföra och följa upp projektets aktiviteter och leveranser.
Koordinera arbetet mellan verksamhet, IT och andra berörda parter.
Säkerställa en strukturerad och effektiv övergång för berörda system.
Driva projektet mot uppsatta mål och skapa tydlighet i prioriteringar och ansvar.
Bidra till god samverkan och en tydlig dialog genom hela projektet.
KravDokumenterad erfarenhet av att leda IT-projekt avseende flytt eller migrering av IT-system.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
Erfarenhet av arbete inom vård- och sjukvårdssektorn.
Möjlighet till fysisk närvaro 1-2 gånger per vecka.
Du arbetar strukturerat och har förmåga att skapa god samverkan mellan verksamhet och IT.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Södertälje centrum (visa karta
)
SÖDERTÄLJE
9818400