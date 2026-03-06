Senior IT-projektledare Bank & Finans
Vi söker nu en Senior IT-projektledare till ett kvalificerat konsultuppdrag hos en av våra uppdragsgivare inom bank- och finanssektorn. Uppdraget är en möjlighet att arbeta i en verksamhet där teknik, data och affär möts - och där modernisering av systemlandskap och dataplattformar står högt på agendan.
Detta är en central roll i ett strategiskt program där du ansvarar för att driva viktiga IT-initiativ framåt i en komplex organisation med många intressenter.
Om uppdraget
I rollen som Senior IT-projektledare kommer du att leda och koordinera projekt kopplade till utveckling av nya system och dataplattformar. Initialt kommer fokus ligga på ett omfattande IT-utvecklingsprojekt där ett nytt backendsystem ska utvecklas samtidigt som tjänster upphandlas från en extern leverantör.
Projektet omfattar flera parallella arbetsströmmar och inkluderar även arbete med att göra data tillgänglig på organisationens dataplattformar. Du ansvarar för att säkerställa struktur, framdrift och koordinering mellan olika team och intressenter.
Du arbetar nära seniora beslutsfattare och nyckelpersoner i organisationen och har en viktig roll i att säkerställa att projektets mål uppnås inom givna ramar.
På sikt kan rollen även komma att omfatta ledning av ytterligare projekt och initiativ inom programmet.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera IT-projekt kopplade till systemutveckling och dataplattformar
Säkerställa framdrift i projekt med flera parallella arbetsströmmar
Samordna arbete mellan utvecklingsteam, verksamhet och externa leverantörer
Driva projektstyrning, planering, uppföljning och rapportering
Hantera beroenden och risker i komplexa programmiljöer
Samarbeta med seniora intressenter och beslutsfattare
Bidra till struktur och styrning i ett större program med flera initiativKvalifikationer
Flerårig erfarenhet av projektledning inom IT-utveckling
Erfarenhet från bank- och finanssektorn
Erfarenhet av att leda större projekt med flera delprojekt i större organisationer
Erfarenhet av att arbeta med seniora beslutsfattare som intressenter
Mycket god förmåga att skapa struktur och driva komplexa projekt framåt
Meriterande
Erfarenhet av upphandling av externa leverantörer eller tjänster
Erfarenhet av system för dataförsörjning, exempelvis data warehouse eller data lake
Kunskap inom data management och dataplattformarDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att navigera i komplexa miljöer. Du arbetar strukturerat och analytiskt och har lätt för att hantera flera arbetsströmmar parallellt. Du är kommunikativ och van att föra dialog med seniora intressenter, samtidigt som du är samarbetsorienterad och lösningsfokuserad i ditt arbetssätt.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag som hjälper organisationer att driva förändring inom IT, digitalisering, teknik och samhällsviktig verksamhet. Vi arbetar nära våra kunder i uppdrag där kompetens, struktur och förtroende är avgörande - och där våra konsulter bidrar med både expertis och ledarskap i komplexa projektmiljöer. Så ansöker du
