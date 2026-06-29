Senior IT-kravanalytiker för bagagesystem
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett viktigt arbete där ett nytt bagagesystem ska upphandlas och införas i en komplex flygplatsmiljö. Här behöver verksamhetens behov översättas till tydliga, kvalitetssäkrade krav som fungerar både operativt och tekniskt. Du arbetar i gränslandet mellan verksamhet, IT, operativ teknik och tekniska anläggningar, med stort fokus på struktur, spårbarhet och kvalitet genom hela processen.
Rollen passar dig som trivs när kravarbete får verklig påverkan och när du får samla olika perspektiv i en lösning som ska hålla över tid. Det här är en spännande möjlighet att bidra i ett tekniknära initiativ där välformulerade krav blir avgörande för en robust och långsiktig leverans.
ArbetsuppgifterDu leder och driver kravinsamling tillsammans med olika intressenter i verksamheten och med tekniska specialister.
Du analyserar, strukturerar och dokumenterar funktionella och icke-funktionella krav kopplade till bagagesystemet.
Du tar fram kravunderlag och kravspecifikationer som stöd i upphandlingsarbetet.
Du säkerställer spårbarhet, kvalitet och en tydlig kravhantering genom hela arbetet.
Du samverkar nära både verksamhetsrepresentanter och tekniska experter för att fånga behov, beroenden och integrationskrav.
Du bidrar med förståelse för hur IT-system samspelar med operativ teknik och tekniska anläggningar i en driftkritisk miljö.
KravMinst 7 års erfarenhet i rollen som kravanalytiker eller motsvarande.
Erfarenhet från minst två uppdrag som omfattat framtagning av kravunderlag inför upphandling.
Certifiering enligt IREB eller annan likvärdig certifiering inom kravhantering.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med operativ teknik (OT) samt integration mellan IT-system och tekniska anläggningar.
Dokumenterad erfarenhet av att leda eller delta i kravarbete i nära samverkan med både verksamhetsrepresentanter och tekniska specialister.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Du är beredd att genomgå drogtest.
MeriterandeDokumenterad erfarenhet av att arbeta med upphandlingar enligt LOU och/eller LUF.
Tidigare arbete eller erfarenhet från flygplatsverksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984986-2075092". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9983107