Senior IT-kravanalytiker för bagagesystem
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett uppdrag där ett verksamhetskritiskt bagagesystem ska upphandlas och införas i en miljö där driftsäkerhet, integrationer och tydliga krav är avgörande. Här behöver verksamhetens operativa behov översättas till strukturerade och kvalitetssäkrade krav som fungerar lika väl för upphandling som för framtida implementation.
Du arbetar i gränslandet mellan verksamhet och teknik, nära specialister inom bland annat OT, industriella system och andra integrationsnära miljöer. Rollen passar dig som trivs med att skapa ordning i komplexa sammanhang, ställa rätt frågor och se till att rätt lösning kan köpas in på rätt grunder. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka ett viktigt teknikskifte i en komplex flygplatsmiljö.
ArbetsuppgifterDu leder och driver kravinsamling tillsammans med verksamhetsrepresentanter och tekniska specialister.
Du analyserar, strukturerar och dokumenterar både funktionella och icke-funktionella krav.
Du tar fram kravspecifikationer och annat beslutsunderlag som stöttar upphandlingen.
Du säkerställer spårbarhet, kvalitet och tydlighet i kravhanteringen genom hela projektet.
Du bidrar till att operativa behov, tekniska förutsättningar och integrationskrav hänger ihop i en hållbar helhet.
KravMinst 7 års erfarenhet i rollen som kravanalytiker eller motsvarande.
Erfarenhet av framtagning av kravunderlag inför upphandling eller större anskaffningsprojekt.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med OT, industriella system, tekniska anläggningar, automation eller andra verksamhetskritiska integrationsmiljöer.
Dokumenterad erfarenhet av att leda eller delta i kravarbete i nära samverkan med både verksamhetsrepresentanter och tekniska specialister.
Du arbetar analytiskt, självgående och lösningsorienterat.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Du är beredd att genomgå drogtest.
MeriterandeErfarenhet av att arbeta med upphandlingar enligt LOU och/eller LUF.
Tidigare erfarenhet från flygplatsverksamhet.
Certifiering enligt IREB eller annan likvärdig certifiering inom kravhantering.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8019194-2086069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9992456