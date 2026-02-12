Senior IT-Konsult med fokus på Microsoft Cloud
2026-02-12
Trivs du med att arbeta självständigt som IT-konsult i en bred roll där du får ansvar för våra kunders tekniska utveckling? Då kan du vara personen vi söker
Om jobbet
Vi på InfraCom söker nu en senior IT-konsult inom Microsoft Cloud för att stärka vår konsultverksamhet och för att hjälpa våra kunder i deras digitala resa.
Hög service och en lösningsorienterad inställning är nyckelord. Du ska kunna samverka på ett bra sätt i vår organisation och intern service är lika viktig som den du ger våra kunder. Du tycker om att arbeta nära kunden för att erbjuda de bästa lösningarna för just deras verksamhet.
Du kommer ingå i ett mycket kompetent team och att arbeta med tekniska frågeställningar och framtagande av lösningar.
Känner du dig bekväm med de uttrycken och produkterna nedan har du den tekniska profil vi söker.
Microsoft - Infrastruktur Cloud & Hybrid
Microsoft 365, Entra ID, Entra ID Connect, Powershell, Conditional Access, Hybrid Setup, Windows Server, Hyper-V.
Microsoft - Modern Workplace och Digitalisering Teams, OneDrive, SharePoint, Powershell, Endpoint/Intune, AutoPilot, Power Apps.Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Krav på minst 5 års erfarenhet av kundorienterat konsultarbete
Mycket goda kunskaper inom lösningar baserade på Microsofts plattformar - Microsoft 365 - Entra ID, InTune, Defender - Azure - server och nätverk, IaaS och PaaS
Goda kunskaper inom Microsoft server/klient-miljö
Meriterande - Certifieringar inom relevanta områden
Meriterande - Erfarenhet av projektledning
Vad erbjuder vi?
En karriär i ett framgångsrikt och föränderligt IT-bolag med stora utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter och företagets utveckling
Trevliga och drivna medarbetare med engagemang och öppenhet
Konkurrensmässiga löner och villkor, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Gemensamma aktiviteter som AWs och årliga kickoffer
Om InfraCom Group AB
InfraCom Group AB (publ) är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Sedan 1999 erbjuder vi tjänster inom mobil- och fasttelefoni, molnväxel, internet via fiber, server, hosting och webbplattformar. Vi har mer än 30 000 kunder, främst inom SME-segmentet samt offentlig förvaltning.
Omsättning: ca 800 miljoner
Ca 300 medarbetare
+ 20 kontor
Certifierade enligt ISO9001, ISO14001 och ISO27001
Anslutna till kollektivavtal
Placering: Utgångspunkt är Göteborg, Malmö eller Stockholm men vi är även öppna för placering vid något av våra andra kontor. Se vår hemsida för information var vi finns. Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Har du frågor kring rollen eller din ansökan vänligen kontakta madeleine.kristiansson@infracom.se Så ansöker du
