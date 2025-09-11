Senior It-Konsult Inom Nätverk & Serverdrift Till Ecit
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Skara Visa alla supportteknikerjobb i Skara
2025-09-11
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Skara
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Är du en erfaren IT-tekniker som trivs med att ta helhetsansvar för komplexa IT-miljöer? ECIT söker en senior IT-konsult med djup kompetens inom servrar och nätverk. Hos oss blir du en nyckelperson och kommer driva utveckling samt säkerställa en stabil och säker drift hos våra kunder.
OM TJÄNSTEN
ECIT är din leverantör av produkter och tjänster inom ekonomi, IT och affärslösningar. En unik kombination som ger dig som kund en framtidsinriktad, säker och effektiv verksamhet.
Som senior IT-konsult kommer du att spela en viktig roll i vårt team, med ansvar för avancerad IT-drift och nätverkssäkerhet. Du kommer tillhöra vårt kontor i Skara och ingå i ett team om ca 10 personer. Du kommer ingå i varierande kundprojekt inom olika branscher, med fokus på komplexa nätverksmiljöer, serverinfrastruktur och säkerhetslösningar för våra kunder.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Som senior IT-konsult hos oss får du en strategisk och tekniskt djup roll där du är med och formar kundens IT-miljö utifrån deras affärsbehov. Du arbetar nära kundens verksamhet och tar ansvar för lösningar som gör verklig skillnad.
I rollen ingår:
• Teknisk rådgivning och expertstöd till våra kunder - du är en trygg partner som hjälper dem att fatta rätt beslut kring IT och digitalisering.
• Design, konfiguration och underhåll av nätverk och säkerhetslösningar - med fokus på brandväggar, segmentering och tillgänglighet.
• Ansvar för serverdrift och systemförvaltning - både on-prem och i molnet, med fokus på stabilitet, prestanda och säkerhet.
• Felsökning och lösning av komplexa IT-problem - du tar dig an utmaningar som kräver erfarenhet, analysförmåga och kreativitet.
• Deltagande i och ledning av IT-projekt - där du bidrar med arkitekturella insikter och säkerställer att lösningarna är skalbara, hållbara och affärsdrivna.
• Utveckling och förvaltning av kunders IT-miljöer - inom olika branscher, där du anpassar lösningar efter verksamhetens krav och mål.
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av IT-drift och infrastruktur
• Avancerad kunskap inom nätverk och nätverkssäkerhet
• Gedigen erfarenhet av serverdrift och underhåll
• Förmåga att agera som senior mentor och stöd för kollegor
• Förmåga att snabbt sätta sig in i nya tekniska miljöer
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Relevant eftergymnasial teknisk utbildning
• Certifieringar inom nätverk (t.ex. Cisco) eller Microsoft-domänen
• Erfarenhet av projektledning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Optimistisk
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och ECIT's önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
OBS! Som slutkandidat kommer du behöva genomföra en bakgrundskontroll innan anställning erbjuds utöver vanlig referenstagning.
INFORMATION OM FÖRETAGET
ECIT levererar ekonomi-, IT- och systemtjänster. Vi är en strategisk partner till våra kunder och hjälper dem att effektivisera sina verksamheter för att möta framtiden.
Läs mer om oss här. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9503192