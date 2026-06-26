Senior IT- eller Cybersäkerhetskonsult till Dizparc Secured
Qtym Aktiebolag / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-06-26
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Vi är Dizparc Secured — ett specialistbolag inom cybersäkerhet. Vårt mål är att göra digital säkerhet enkel och tillgänglig för alla verksamheter, oavsett storlek eller mognadsgrad. Vi hjälper våra kunder att förstå, prioritera och stärka sin cybersäkerhet genom ett brett spektrum av rådgivande och tekniska tjänster. Med fokus på kvalitet och långsiktighet skapar vi förutsättningar för att minska digitala affärsrisker, skydda kritiska tillgångar och ge kunderna trygghet i sin fortsatta digitala utveckling. Vårt team består av engagerade specialister som kombinerar strategiskt tänkande med praktisk kunskap. Vi värdesätter nyfikenhet, problemlösning och en kultur där alla får möjlighet att bidra, utvecklas och växa tillsammans. Oavsett hur långt en organisation har kommit i sitt säkerhetsarbete finns vi här för att hjälpa dem ta nästa steg — med trygghet, tydlighet och ett genuint engagemang.
Vill du vara med och utveckla vårt CISO Office?
Tycker du att cybersäkerhet är bland det mest intressanta som händer inom IT just nu?
Du kanske arbetar som konsult, arkitekt, IT-chef eller specialist. Oavsett titel har du byggt upp en gedigen teknisk förståelse och märker att allt fler av de frågor du arbetar med handlar om säkerhet, risk och motståndskraft.
Nu söker du kanske ett sammanhang där cybersäkerhet inte bara är en del av uppdraget, utan själva kärnan. Där du får kombinera teknik, rådgivning och kunddialog tillsammans med kollegor som delar samma intresse.
Om du känner igen dig i det, tror vi att du kommer trivas hos oss.
Om Dizparc
Vi är ett cybersäkerhetsbolag med ett tydligt uppdrag: att göra professionell säkerhet tillgänglig för svenska verksamheter som inte har resurser för en egen säkerhetsorganisation men som har precis lika mycket att förlora som de stora.
Kärnan i det vi gör är vårt CISO Office. Ett externt team som ger kunder tillgång till en hel cybersäkerhetsavdelnings erfarenhet och struktur. Vi arbetar med styrning, riskhantering, teknisk rådgivning, testning och utbildning som ett sammanhållet erbjudande. Nu växer vi och vi vill ha med oss rätt person på den resan.
Rollen
Vi tror inte på att låsa fast rollen i en specifik profil. Rollen formas till stor del utifrån din erfarenhet och dina styrkor. Du kan idag arbeta som exempelvis senior konsult, lösningsarkitekt, IT-chef, säkerhetsspecialist eller i en annan rådgivande roll där teknik, verksamhet och kunddialog möts.
Gemensamt är att du vill arbeta närmare cybersäkerhet och hjälpa kunder att omsätta komplexa frågor till konkreta lösningar.
Hos oss kan dina uppdrag exempelvis handla om:
strategisk rådgivning inom cybersäkerhet
informationssäkerhet och compliance
säkerhetsarkitektur
risk- och mognadsanalyser
säkerhetsutbildningar
teknisk rådgivning inom IT- och säkerhetsområdet
Vad vi faktiskt söker
Du har sannolikt flera års erfarenhet från en senior roll inom IT, infrastruktur, arkitektur eller cybersäkerhet. Du är van att ta ansvar för kundrelationer, kommunicera med både tekniker och beslutsfattare och känner dig trygg i att driva uppdrag framåt.
Har du dessutom erfarenhet av exempelvis NIS2, ISO 27001, NIST CSF, OT-säkerhet, penetrationstestning eller andra säkerhetsområden är det starkt meriterande.
För oss är erfarenheten viktig, men ännu viktigare är inställningen. Drivet. Nyfikenheten. Viljan att fortsätta utvecklas och bidra till något större. Cybersäkerhetslandskapet förändras snabbt. Hos oss omger du dig med folk som lever i det varje dag. Det är vår miljö. Det enda vi förväntar oss är att du tar tillvara på den.
Vad vi erbjuder
Hos Dizparc Secured blir du en del av ett specialistbolag där cybersäkerhet står i centrum. Du får arbeta tillsammans med erfarna kollegor i ett prestigelöst team med djup kompetens och höga ambitioner. Som ett mindre specialistbolag har vi korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka, både den egna rollen och hur vi utvecklar vårt erbjudande framåt.
Vi tror på frihet under ansvar och att riktigt bra konsulter fortsätter utvecklas genom hela karriären. Därför avsätter vi tid för utbildning, certifieringar och kompetensutveckling som en naturlig del av arbetet – inte något som sker på fritiden. Här får du möjlighet att arbeta nära kunder, utvecklas inom cybersäkerhet och vara med och bygga något långsiktigt.
Hittar du inte dig själv i varje punkt ovan, men känner att rollen och miljön passar dig? Hör gärna av dig ändå. Vi lägger större vikt vid potential, driv och rätt inställning än att du ska bocka av varje rad i en kravprofil.
Praktiskt
Placering: Karlstad.
Start: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I denna rekrytering samarbetar Dizparc Secured med Qtym. Vi går igenom ansökningar löpande, vilket innebär att rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via ansökningsformuläret. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Annonsen är öppen till och med 2a augusti. Med anledning av semesterperioden kan processen ta något längre tid än normalt, och svarsfrekvens på mail och telefon kan gå ned lite i sommar. Tack för ditt tålamod! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qtym Aktiebolag
(org.nr 556389-2081)
652 29 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dizparc Secured AB Kontakt
Rekryterare
Stijn Bos stijn.bos@qtym.se 0704574771 Jobbnummer
9981875