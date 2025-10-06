Senior IT tekniker
Vi, Ström2, söker ambitös IT tekniker för uppdrag hos en av våra kunder.
Rollen är en senior IT tekniker som kan leda en grupp IT supporttekniker.
Vi söker en prestigelös person som gillar att leverera god service utöver det vanliga och har ett smidigt och diskret sätt med kunder och användare. Fördel om personen har en pedagogisk sida samt erfarenhet av el och IT installationer.
Rollen innebär även att leda en grupp IT supporttekniker ca 2-4 stycken. Fördel om perosnen har efarenhet av detta och förstår vad det innebär att tydligöra mål och inrikktning för verksamheten och individuellt och att jobba med frekvent uppföljning.
Du kommer även tillsammans med ledningen ta fram rapporter avseende leveransen till kunden som gås igeonom månadsvis med kunden.
Uppdraget är on-site hos vår kunder i centrala Stockholm.
Gemensamt för arbetsuppgifterna är frekvent kontakt med kunder och användare.
Vi tror att den vi söker har mer minst 5 års erfarenhet.
Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning för att efter det om båda parter är nöjda med varandra övergå i en tillsvidare anställning.
Uppdraget kräver svenskt medborgarskap. Inför anställning genomgår man en omfattande screening/registerkontroll.
Verkar detta intressant får du gärna kontakta oss för en intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
