Senior IT Project Manager
Soros Consulting AB / Inköpar- och marknadsjobb / Solna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Solna
2026-06-08
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en senior IT-projektledare till ett spännande uppdrag inom AI-plattformar och säkerhetskritisk IT-miljö. Rollen passar dig som är van att ta helhetsansvar, skapa struktur i komplexa leveranser och leda flera parallella initiativ med många intressenter.
Om uppdraget
Du kommer att leda ett pågående program där en ny on-prem AI-plattform byggs upp i en miljö med höga krav på säkerhet, styrning och tillgänglighet. Plattformen används redan av verksamheten och flera nya use case är under aktiv leverans. Uppdraget handlar därför inte om förstudie eller planering från noll, utan om att skapa framdrift, struktur och tydlig styrning i ett initiativ med verkliga användare, aktiva intressenter och flera parallella leveransspår.
Rollen innebär att arbeta nära leveransteam, intressenter, arkitektur, säkerhet och verksamhet, med Kanban som primärt arbetssätt för att styra flöde, visualisera arbete och undanröja hinder.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Ta ett helhetsansvar för mål, budget, tidplan och kvalitet i en portfölj av AI-relaterade initiativ
Etablera och driva ett Kanban-upplägg som primärt verktyg för styrning och uppföljning
Koordinera flera mindre leveransteam som arbetar parallellt
Leda dagliga avstämningar, replenishment-möten, flow reviews och andra återkommande forum
Hantera en bred intressentbild med representanter från flera verksamhetsområden, arkitektur och säkerhet
Omsätta behov och krav till tydliga arbetsobjekt tillsammans med teamen
Följa upp leveranser mot en rullande roadmap
Säkerställa att arbetet möter krav inom säkerhet och governance
Arbeta nära Delivery Manager och fungera som en central drivkraft i det dagliga genomförandet
Vi söker dig som har:
Minst 9 års erfarenhet som IT-projektledare
Mycket god erfarenhet av att arbeta i miljöer med många intressenter och beroenden
Dokumenterad erfarenhet av Kanban och förmåga att etablera och driva ett effektivt flödesbaserat arbetssätt
Stark förmåga att översätta verksamhetsbehov till konkret och genomförbart arbete för tekniska team
Erfarenhet av att skapa struktur i komplexa och delvis otydliga sammanhang
Förmåga att arbeta självständigt, driva framåt och snabbt få saker att hända
Mycket god engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från reglerade eller säkerhetskänsliga IT-miljöer
Erfarenhet från kärnteknisk eller annan samhällskritisk verksamhet
Erfarenhet av AI-initiativ eller plattformsleveranser
Svenska i tal och skrift
Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Plats: Solna
Distansarbete: 2 dagar per vecka
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9953617