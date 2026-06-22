Senior IOS utvecklare till inhouse team
Nexer AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer AB i Göteborg
, Partille
, Kungsbacka
, Tjörn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Bli en del av framtidens digitala system - gör skillnad med Nexer!
Nexer MyTeam har i uppdrag att nyutveckla, effektivisera och förvalta kundunika tjänster. Nu letar vi efter en senior IOS utvecklare som vill bli en viktig del av vårat team och arbete med våra kunder framåt. Här får du arbeta i ett viktigt och långsiktigt inhouse-uppdrag där du ingår i ett team som arbetar tätt tillsammans. Vi söker dig som är en äkta lagspelare och värdesätter samarbete. MyTeam erbjuder trygghet, kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
Du har gedigen erfarenhet av Native iOS-utveckling och har varit med hela vägen från idé och arkitektur till lansering och vidareutveckling av appar i produktion.
I rollen kommer du att arbeta i komplexa utvecklingsprojekt där du bidrar med både teknisk spetskompetens och strategiskt tänkande. Du är van att ta ansvar för tekniska beslut, driva arkitekturfrågor och säkerställa att lösningar är skalbara, hållbara och av hög kvalitet.
Vi tror att du har:
Minst 5 års erfarenhet av Native iOS-utveckling med Swift
Varit med och byggt appar från grunden – från koncept, arkitektur och implementation till release och förvaltning.
Djup förståelse för moderna arkitekturprinciper och designmönster, exempelvis MVVM, Clean Architecture eller liknande.
Erfarenhet av att arbeta i komplexa systemlandskap med många integrationer och beroenden.
Förmåga att fatta välgrundade tekniska beslut med hänsyn till både affärsnytta och långsiktig förvaltning.
Erfarenhet av CI/CD, automatiserade tester och kvalitetsdriven utveckling.
Vana att samarbeta nära produktägare, designers, backendutvecklare och andra intressenter.
Flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även har erfarenhet av systemutveckling i tex .Net eller Java.
Viktiga mjuka kompetenser
Du är nyfiken, lösningsorienterad och drivs av att lösa komplexa tekniska utmaningar. Du trivs i en senior roll där du får kombinera hands-on utveckling med tekniskt ledarskap och där du kan bidra med erfarenhet, vägledning och nya perspektiv.
För tvärfunktionella team är dessa viktiga:
Tar ansvar från idé till produktion
Trivs i nära samarbete med verksamhet och andra kollegor
Kommunikativ och lösningsorienterad
Intresse för ständig förbättring och moderna utvecklingsmetoderPubliceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret nedan. Tyvärr kan vi inte ta emot ansökningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår rekryterare, Natalie Svensson, på Natalie.Svensson@nexergroup.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7951454-2065039". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
(org.nr 556451-9345), https://nexergroup.teamtailor.com
Lindholmspiren 9 (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Nexer Group Jobbnummer
9973808