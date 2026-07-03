Senior Interim Marknads- och Kommunikationschef | Västerås
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2026-07-03
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🚀 Är du en erfaren marknads- och kommunikationsledare som trivs med att kombinera strategi och operativt genomförande? Nu söker vi en Senior Interim Marknads- och Kommunikationschef till ett spännande uppdrag där du får leda och utveckla marknads- och kommunikationsarbetet i en internationell verksamhet.
Om uppdraget
Som Senior Interim Marknads- och Kommunikationschef ansvarar du för marknads- och kommunikationsarbetet i Sverige och Norge under en övergångsperiod medan en permanent chef rekryteras. Du får en affärsnära nyckelroll där du säkerställer kontinuitet i både strategiska och operativa aktiviteter.
Du arbetar nära försäljningsorganisationen, affärsledningen och globala funktioner och bidrar till att stärka verksamhetens varumärke, kommunikation och marknadsnärvaro.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
✨ Planera och genomföra marknads- och kommunikationsinsatser i linje med verksamhetens affärsmål.
✨ Driva kampanjer, produktlanseringar, kundevent och andra marknadsinitiativ.
✨ Ansvara för extern kommunikation, inklusive innehållsproduktion, kundreferenser, artiklar och pressmaterial.
✨ Utveckla och förvalta företagets digitala kanaler och sociala medier.
✨ Stödja internkommunikationen och bidra till ökat engagemang och verksamhetsförståelse.
✨ Samarbeta nära försäljning, affärsledning och internationella funktioner.
✨ Säkerställa att all kommunikation följer företagets varumärkesstrategi och grafiska riktlinjer.
✨ Följa upp resultat och utveckla marknadsaktiviteter utifrån affärs- och verksamhetsmål.
Vi söker dig som har
✔ Flera års erfarenhet av kvalificerat marknads- och kommunikationsarbete.
✔ Dokumenterad erfarenhet av kampanjer, digital marknadsföring, innehållsproduktion och event.
✔ Erfarenhet av att leda team och samordna flera intressenter.
✔ Stark projektledningsförmåga och ett affärsorienterat arbetssätt.
✔ Förmåga att omvandla komplex eller teknisk information till tydlig och målgruppsanpassad kommunikation.
✔ Erfarenhet från B2B-, industri- eller teknikföretag är meriterande.
✔ Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
🌟 Ett spännande interimsuppdrag med stort eget ansvar.
🌟 En nyckelroll där du får påverka marknads- och kommunikationsarbetet i en internationell verksamhet.
🌟 En varierad roll som kombinerar strategiskt ledarskap med operativt genomförande.
🌟 Ett engagerat team och ett nära samarbete med både lokala och globala funktioner.
📍 Uppdragsinformation
📍 Ort: Västerås
💼 Omfattning: Heltid (100 %)
🏢 Arbetsform: På plats
📅 Uppdragsperiod: 17 augusti 2026 – 30 november 2026
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan redan idag!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8019636-2086252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
722 15 (visa karta
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722 15 VÄSTERÅS Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9992511